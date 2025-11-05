 MP apela sentencia que cerró caso contra exauxiliar fiscal de FECI
MP apela sentencia que cerró caso contra exauxiliar fiscal de FECI

El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal absolvió a Astrid Pimentel en septiembre pasado.

Astrid Pimentel., Foto Archivo Angel Oliva
Astrid Pimentel. / FOTO: Foto Archivo Angel Oliva

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 5 de noviembre, que presentó apelación especial en contra de la sentencia que cerró el caso en contra de Astrid Paola Pimentel, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a quien el Ministerio Público (MP) señaló de revelar información relacionada con el caso Manipulación de Justicia.

El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal resolvió el pasado 17 de septiembre absolver a Astrid Pimentel. 

Pimentel señaló que fue ilegal el actuar de la fiscalía en su contra, pues indicó que el delito por el que fue ligada a proceso se encuentra regulado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada lo cual, según la sindicada, "es totalmente falso".

El Ministerio Público (MP) señaló que Pimentel incurrió en irregularidades. El fiscal de Asuntos Internos aseguró que su actuar puso en riesgo la vida e integridad de al menos ocho personas que habían declarado bajo reserva de datos en un caso que se seguía contra el militar retirado Erick Melgar Padilla.

La fiscalía asegura que la sindicada supuestamente le entregó al abogado defensor del militar un dispositivo de almacenamiento que contenía los datos de identidad de las personas que declararon dentro del caso Manipulación de Justicia.

El fiscal añadió que la entrega de información confidencial no fue un error técnico o administrativo, sino una omisión negligente grave de los deberes y derechos de su cargo como funcionaria del MP, en medio del seguimiento de un proceso penal de alta sensibilidad.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas

09:20 PM, Nov 05
  • element_2

