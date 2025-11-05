Caso Red Q: Ligan a proceso a Johanna García

El Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió este miércoles, 5 de noviembre, ligar a proceso a Johanna Lisset García, implicada en el caso conocido como "Red Q", en el que se investigan supuestas irregularidades que también involucrarían a exautoridades del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
De acuerdo con la información compartida, García es representante legal de una de las empresas que habría usado el expresidente del INDE, Melvin Quijivix, para supuestamente lavar dinero procedente de actividades ilícitas.
Durante la audiencia, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación por la reserva del caso, la juzgadora Judith Secaida resolvió dictar auto de procesamiento contra García por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Asimismo, envió a esta persona a guardar prisión preventiva mientras el Ministerio Público (MP) desarrolla la investigación en su contra, para lo que se otorgó un plazo de tres meses. En ese sentido, la audiencia de etapa intermedia quedó programada para febrero de 2026.
Otras personas implicadas en el caso
García es la tercera persona procesada por su vinculación a este caso, ya que en una audiencia desarrollada semanas atrás, Eluvia López, representante legal de otra de las empresas vinculada al caso, fue ligada a proceso por lavado de dinero y beneficiada con medidas sustitutivas.
Además, el exdirectivo del INDE, Melvin Quijivix fue ligado a proceso penal el pasado 11 de julio por resolución del Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal debido a que, según las investigaciones, habría incurrido en una serie de acciones ilegales que permitieron el desvío de grandes sumas de dinero durante su gestión en la referida institución.
En esa ocasión, se le otorgaron medidas sustitutivas y el pago de una caución económica, de la cual no fue especificado el monto. Al concretar el pago, el señalado pudo salir de prisión para seguir el proceso penal en libertad.
Sin embargo, la Sala Tercera de Apelaciones resolvió revocar las medidas sustitutivas otorgadas a favor del exdirectivo, quien es señalado por el Ministerio Público de presuntamente incurrir en el delito de lavado de dinero u otros activos. En ese sentido, deberá ser ingresado a prisión, aunque una serie de recursos legales han detenido su detención.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7