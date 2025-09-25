Recursos pendientes suspenden envío a prisión de Quijivix

Para este jueves, 25 de septiembre, estaba programada una audiencia en la cual se daría cumplimiento a la orden de la Sala Tercera de enviar a prisión preventiva al expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, vinculado al caso "Red Q"; sin embargo, fue suspendida.
De acuerdo con la información compartida, la diligencia no pudo llevarse a cabo debido a que existen recursos pendientes de ser resueltos en la Sala Tercera de Apelaciones y en la Corte Suprema de Justicia.
La semana pasada, la referida sala resolvió revocar las medidas sustitutivas otorgadas a favor del exdirectivo, quien es señalado por el Ministerio Público (MP) de presuntamente incurrir en el delito de lavado de dinero u otros activos.
En seguimiento del fallo emitido, los magistrados fijaron un plazo de tres días para que el sindicado sea ingresado a un centro de privación de libertad.
Quijivix fue ligado a proceso penal el pasado 11 de julio por resolución del Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal debido a que, según las investigaciones, habría incurrido en una serie de acciones ilegales que permitieron el desvío de grandes sumas de dinero durante su gestión en la referida institución.
En esa ocasión, se le otorgaron medidas sustitutivas y el pago de una caución económica, de la cual no fue especificado el monto. Al concretar el pago, el señalado pudo salir de prisión para seguir el proceso penal en libertad.
Señalamientos contra exdirectivo del INDE
Melvin Quijivix fue director durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) del Instituto Nacional de Electrificación, ente estatal encargado de la regulación de la energía eléctrica en el país. Su detención se ejecutó el 3 de julio de 2025, en el marco de un operativo a cargo de la FECI y las fuerzas de seguridad.
También fue miembro del 'Centro de Gobierno', una entidad estatal creada por el exfuncionario Miguel Martínez, cercano a Giammattei y quien al igual que el exdirectivo también ha sido sancionado por Estados Unidos por corrupción.
En noviembre de 2024, el Gobierno que preside el mandatario Bernardo Arévalo acusó públicamente a Quijivix de tener una plaza en la Administración de Giammattei sin presentarse a laborar en la misma y por la cual recibió alrededor de 105 mil dólares.
De acuerdo al Ministerio Público, el exdirectivo se encuentra acusado por lavado de dinero y otros activos, por la denuncia del Gobierno y por otra más del Instituto Nacional de Electrificación por malversación de fondos.
Según la misma fuente, el lavado de dinero del que se sindica al detenido podría ascender a al menos un millón de dólares aproximadamente.
Quijivix fue sancionado en 2023 por Estados Unidos, que le prohibió su ingreso a la nación norteamericana ya que supuestamente "incurrió" en actos de corrupción "al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada".
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7