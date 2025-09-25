Desmantelan guaridas de Mara Salvatrucha en El Gallito

Las fuerzas de seguridad implementaron este jueves 25 de septiembre un operativo de alto impacto en el barrio "El Gallito", zona 3 de la Ciudad de Guatemala, en seguimiento a investigaciones relacionadas con hechos delictivos que se les atribuyen a integrantes de la Mara Salvatrucha. Un total de 14 adultos, cinco recapturados, fueron detenidos en el marco de estas acciones a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).
Como resultado de la diligencia también se identificaron guaridas y se incautó un arsenal que incluye: dos fusiles AR15, una subametralladora, 14 carabinas, dos escopetas y 10 pistolas calibre 9mm, siendo un total de 29 armas de fuego de distintos calibres.
De acuerdo con el reporte de la PNC, también se encontraron más de mil municiones, dos tolvas para pistola y 40 para fusil y dos silenciadores. Asimismo, fueron decomisados cuatro radios portátiles, 13 chalecos antibalas, 18 celulares, 160 colmillos con cocaína,165 cápsulas con cocaína y 875 piedras de crack y una máquina para contar dinero.
De igual forma, fueron secuestrados cinco vehículos y una motocicleta que serán analizados y se investigará si fueron utilizados para cometer crímenes.
Presuntos pandilleros detenidos
Los recapturados son:
- Pedro Obed Otzoy Xocop, de 24 años, quien tiene orden de captura por los delitos de asesinato, asociación ilícita, conspiración para el asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito.
- Dercy Geovanny Cermeño, de 37 años, con antecedentes por asesinato, asociación licita, lesiones, portación ilegal de arma de fuego, posesión para el consumo y conspiración.
- Brandon Geovany Álvarez Ramos, de 29 años, con antecedentes por asociaciones ilícitas.
- Brayan Edgardo Jiovany Cifuentes Cermeño, de 36 años, con antecedentes por los delitos de homicidio y atentado.
- María Fernanda Monroy, de 41 años, con antecedentes por el delito de casos especiales de estafa.
También fueron detenidos:
- Heber Abraham Josué Diaz de la Cruz, de 26 años,
- Edison Alexander Tocay Xajap, de 24 años
- Kevin Estuardo Muy Morales, de 23 años, alias "El Seco".
- Roberto Antonio López Cabrera, de 23 años, alias "El Oscuro"
- José Martínez Moreira, de 33 años
- Kevin Roger Castro Ruiz, de 31 años
- Jonathan Rodolfo Larios Jiménez, de 24 años
- Johnny Estiven Alexander Guerra, de 35 años
- Wilber Rogelio Larios Jiménez, de 20 años.
También fueron remitidos al juzgado respectivo tres menores de 14, 16 y 17 años, dos de ellos con los alias de "Chepe" y "Cascarita".
Seguimiento a crimen contra investigador
El operativo de este día se da en seguimiento del enfrentamiento ocurrido ayer en horas de la tarde en la 24 calle y avenida Elena, zona 3 capitalina, en el marco del cual murió un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución de seguridad indicó que se determinó que tres presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha, incluido un menor de edad, que viajaban en un vehículo pretendían trasladar ilícitos, por lo que los investigadores les daban seguimiento. Sin embargo, al momento que fueron interceptados, los delincuentes dispararon a los policías.
El agente Cleofas Valery Ortega Guzmán fue herido en la región de la cabeza y murió a su ingreso a un centro asistencial.
En el marco de este hecho, también resultaron heridos otro agente de la PNC, uno de los supuestos delincuentes y un guardia de seguridad privada que se encontraba en un local.