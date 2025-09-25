 Desmantelan guaridas de Mara Salvatrucha en El Gallito
Nacionales

Operativo de alto impacto: guaridas de Mara Salvatrucha desmanteladas en El Gallito

Las autoridades capturaron a 14 presuntos pandilleros, hallaron casi 30 armas de fuego, incluidos fusiles y subametralladoras, además de droga, vehículos y motocicletas.

Compartir:
Momento en el que se ejecuta la captura de presuntos pandilleros en el bariro El Gallito, zona 3., PNC
Momento en el que se ejecuta la captura de presuntos pandilleros en el bariro El Gallito, zona 3. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad implementaron este jueves 25 de septiembre un operativo de alto impacto en el barrio "El Gallito", zona 3 de la Ciudad de Guatemala, en seguimiento a investigaciones relacionadas con hechos delictivos que se les atribuyen a integrantes de la Mara Salvatrucha. Un total de 14 adultos, cinco recapturados, fueron detenidos en el marco de estas acciones a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

Como resultado de la diligencia también se identificaron guaridas y se incautó un arsenal que incluye: dos fusiles AR15, una subametralladora, 14 carabinas, dos escopetas y 10 pistolas calibre 9mm, siendo un total de 29 armas de fuego de distintos calibres.

De acuerdo con el reporte de la PNC, también se encontraron más de mil municiones, dos tolvas para pistola y 40 para fusil y dos silenciadores. Asimismo, fueron decomisados cuatro radios portátiles, 13 chalecos antibalas, 18 celulares, 160 colmillos con cocaína,165 cápsulas con cocaína y 875 piedras de crack y una máquina para contar dinero.

De igual forma, fueron secuestrados cinco vehículos y una motocicleta que serán analizados y se investigará si fueron utilizados para cometer crímenes.

Presuntos pandilleros detenidos

Los recapturados son:

  • Pedro Obed Otzoy Xocop, de 24 años, quien tiene orden de captura por los delitos de asesinato, asociación ilícita, conspiración para el asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito.
  • Dercy Geovanny Cermeño, de 37 años, con antecedentes por asesinato, asociación licita, lesiones, portación ilegal de arma de fuego, posesión para el consumo y conspiración.
  • Brandon Geovany Álvarez Ramos, de 29 años, con antecedentes por asociaciones ilícitas.
  • Brayan Edgardo Jiovany Cifuentes Cermeño, de 36 años, con antecedentes por los delitos de homicidio y atentado.
  • María Fernanda Monroy, de 41 años, con antecedentes por el delito de casos especiales de estafa.

También fueron detenidos:

  • Heber Abraham Josué Diaz de la Cruz, de 26 años,
  • Edison Alexander Tocay Xajap, de 24 años
  • Kevin Estuardo Muy Morales, de 23 años, alias "El Seco".
  • Roberto Antonio López Cabrera, de 23 años, alias "El Oscuro"
  • José Martínez Moreira,  de 33 años
  • Kevin Roger Castro Ruiz, de 31 años
  • Jonathan Rodolfo Larios Jiménez, de 24 años
  • Johnny Estiven Alexander Guerra, de 35 años
  • Wilber Rogelio Larios Jiménez, de 20 años.

También fueron remitidos al juzgado respectivo tres menores de 14, 16 y 17 años,  dos de ellos con los alias de "Chepe" y "Cascarita".

Seguimiento a crimen contra investigador

El operativo de este día se da en seguimiento del enfrentamiento ocurrido ayer en horas de la tarde en la 24 calle y avenida Elena, zona 3 capitalina, en el marco del cual murió un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

La institución de seguridad indicó que se determinó que tres presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha, incluido un menor de edad, que viajaban en un vehículo pretendían trasladar ilícitos, por lo que los investigadores les daban seguimiento. Sin embargo, al momento que fueron interceptados, los delincuentes dispararon a los policías.

El agente Cleofas Valery Ortega Guzmán fue herido en la región de la cabeza y murió a su ingreso a un centro asistencial.

En el marco de este hecho, también resultaron heridos otro agente de la PNC, uno de los supuestos delincuentes y un guardia de seguridad privada que se encontraba en un local.

En Portada

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Popt
Nacionales

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Pop

09:42 AM, Sep 25
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026t
Deportes

FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026

09:56 AM, Sep 25
Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONUt
Nacionales

Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONU

07:45 AM, Sep 25
Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemaltecat
Nacionales

Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemalteca

08:23 AM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos