 Confirman 17 capturas en operativo "Rescatando El Gallito"
Nacionales

Confirman 17 capturas en operativo "Rescatando El Gallito"

Dentro de los detenidos figura un hombre acusado de sicario, quien permanecía dentro de un vehículo al comienzo de las diligencias.

La PNC especificó que los operativos se realizan en contra de al menos cinco grupos pandilleros., PNC de Guatemala.
La PNC especificó que los operativos se realizan en contra de al menos cinco grupos pandilleros. / FOTO: PNC de Guatemala.

Las fuerzas de seguridad sorprendieron a los vecinos y habitantes del Barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, con un operativo de grandes dimensiones que busca recuperar el control y reducir la presencia de grupos pandilleros en el sector. El operativo llamado "Rescatando El Gallito" fue efectuado por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público, durante la mañana de este domingo 7 de septiembre de 2025.

Según un reporte preliminar de la PNC, al mediodía de este domingo ya se reportaba la captura de por lo menos 17 personas sospechosas de pertenecer a la Mara Salvatrucha. Dentro de las capturas sorprendió la detención de un hombre llamado Allan Steven Pérez Bedoya, de 25 años, apodado "El Canche", quien permanecía dentro de un vehículo, con un fuerte armamento.

Esta captura se efectuó en la 6a. avenida y 12 calle "A", de la zona 3, barrio El Gallito. Según la PNC, en los operativos participaron policías del Grupo de Acción Rápida (GAR), quien según las autoridades es "marero salvatrucha".

Según datos de la PNC, "este peligroso sicario y marero salvatrucha es quien se encargaba de vigilar, en esa área, cualquier movimiento y alertar de inmediato a compañeros y lideres de la mara, pero esta vez fue neutralizado y puesto a disposición de juez".

En ese contexto, la PNC compartió un listado de nombres de detenidos, aunque no compartió el detalle de los apellidos: Lesbia H., Luis A., Christian N., Derek P., Cristian P., Kevin S., Yancarlo G., Angelica T., Zeybelin B., Wendy C., Kevin G., Jessica C., Elmer R., Carlos M., Elmer M., Ronald  E y Oswlado V.

Cuatro heridos por choque de motos en zona 7

Entre los afectados se encuentran tres menores de edad.

Operativos en más ubicaciones

En el contexto de este operativo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que las acciones policiales se desarrollan en el Barrio El Gallito, Colonia Colón Argueta y en el Asentamiento Las Calaveras, todos de la zona 3 capitalina. El ministro del Interior especificó que para estas acciones ingresaron a estos lugares desde la madrugada, con el apoyo de 1,500 efectivos de las fuerzas especiales de la PNC.

Jiménez explicó que el operativo busca impactar directamente en las operaciones criminales de la Mara Salvatrucha.

