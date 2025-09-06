Cuatro heridos por choque de motos en zona 7

Un accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este sábado 6 de septiembre en la 35 calle de la colonia Sakerty 1, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de cuatro personas heridas.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, en el referido sector colisionaron dos motocicletas. Las causas del percance no han sido establecidas.
Al centro de llamadas de la institución ingresaron múltiples alertas en las que se informaba acerca de una fuerte colisión que había ocurrido y que dejó a varias personas afectadas, por lo que de inmediato se trasladaron unidades de emergencia.
"Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a cuatro personas, tres de ellas menores de edad, que presentaban golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo", explicó Hans Lemus, vocero de la institución.
Agregó que se les brindó asistencia prehospitalaria a los pacientes y posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales.
Heridos en accidente
Lemus compartió información sobre el estado de salud de las personas que viajaban en las motocicletas y resultaron heridas en el marco del percance vial:
Primera moto
- Héctor Manuel Martínez, de 36 años, con fractura en las costillas.
- Niña de 9 años, con fractura de brazo.
Segunda moto
- Un adolescente de 16 años, con lesión en extremidades.
- Una adolescente de 15 años, con trauma de cráneo grado 3 (en estado grave).
Impacto de los accidentes en la red de salud
El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, indicó en julio pasado que los accidentes de tránsito, principalmente los protagonizados por motoristas, representan un problema de Estado. Añadió que en la prevención de este tipo de hechos deben estar involucradas las autoridades municipales, el Congreso de la República y el sector privado.
Además, señaló la importancia de que las leyes vigentes se cumplan, tomando en cuenta que la red hospitalaria debe invertir hasta el 60% de su presupuesto para atender traumas de las víctimas de percances.
El funcionario dijo que el problema es más complejo porque también existe el costo social y económico para la familia de los heridos, ya que serán hasta cuatro semanas para su recuperación.