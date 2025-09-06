 Accidente fatal: mujer fallece en choque de microbús
Nacionales

Trágico accidente: Mujer muere tras choque de microbús en Ciudad Vieja

Los bomberos tuvieron que utilizar equipo hidráulico para rescatar a los afectados.

Los socorristas utilizaron equipo especial para rescatar a las víctimas., Bomberos Municipales Departamentales
Los socorristas utilizaron equipo especial para rescatar a las víctimas. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este sábado 6 de septiembre cobró la vida de una persona y dejó a otras dos heridas. El hecho ocurrió en el kilómetro 78 de la Ruta Nacional 14, en el lugar conocido como "El Mirador de Ciudad Vieja", en jurisdicción del departamento de Sacatepéquez.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, por causas que se desconocen un microbús colisionó con un árbol. Ante esta situación, el vehículo quedó parcialmente destruido, lo que causó que varias personas permanecieran atrapadas en su interior.

Varias alertas ingresaron al centro de llamadas de la institución de socorro. En estas se notificaba sobre pasajeros de un vehículo heridos a consecuencia de una fuerte colisión, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades de emergencia.

"Elementos de las estaciones de Ciudad Vieja, San Antonio Aguas Calientes y San Miguel Dueñas laboraron en el lugar con equipo hidráulico denominado ‘quijada de la vida’ para poder liberar a las tres personas que habían quedado atrapadas en el interior del vehículo", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Confirman muerte de mujer

Según el portavoz, posterior al rescate, se determinó que lamentablemente una de las víctimas de sexo femenino ya se encontraba fallecida, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.

De igual forma, los técnicos en urgencias médicas les brindaron atención pre-hospitalaria a las otras dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a la emergencia del hospital nacional de Antigua Guatemala.

Hasta el momento, ninguna de las personas afectadas por este accidente ha sido identificada.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el traslado de la víctima mortal hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

En el lugar del accidente se confirmó la muerte de una mujer. - Bomberos Municipales Departamentales

