Bus invade carril contrario y provoca fuerte accidente

Un video difundido en redes sociales exhibe la imprudencia de pilotos de buses urbanos en Quetzaltenango. Las imágenes, captadas en la 20 avenida del barrio El Calvario, zona 1, muestran cómo dos unidades invaden el carril contrario para evadir el tráfico. Uno logra reincorporarse, pero el otro, al intentar volver a su carril debido a que venían motocicletas y un automóvil de frente, termina impactando contra un vehículo de color rojo.
El choque puso en riesgo a los pasajeros de la unidad de transporte y a los ocupantes del vehículo particular. Hasta ahora se desconoce si el piloto asumió la responsabilidad por los daños ocasionados.
Vecinos exigen sanciones inmediatas
Tras la difusión de las imágenes, el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del barrio El Calvario y vecinos del sector denunciaron que las maniobras en contra de la vía se han vuelto frecuentes y exigen a la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) imponer sanciones ejemplares.
Señalaron directamente al jefe de la institución, José Mendoza, y pidieron acciones inmediatas. Aseguran que ya se cuenta con evidencia suficiente, incluso números de placas de vehículos implicados en incidentes recientes, y demandan que los responsables cubran los daños provocados.
Otro caso en el mismo sector
No es la primera imprudencia captada en el barrio El Calvario. Hace pocas horas, otro video viral mostró cómo un piloto de camión repartidor realizó un giro prohibido para circular en contra de la vía. Al encontrarse con automóviles en el carril correcto, trató de esquivarlos, pero terminó chocando contra un vehículo estacionado. Luego retrocedió y huyó del lugar sin hacerse cargo de los daños.
Los vecinos afirman que este tipo de hechos reflejan una falta de control en el tránsito de la ciudad y advierten que, de no aplicarse sanciones, los conductores seguirán poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.