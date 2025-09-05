 Bus invade carril contrario y provoca fuerte accidente
Nacionales

Video muestra a bus que invade carril contrario y provoca fuerte accidente

El choque puso en riesgo a los pasajeros de la unidad de transporte y a los ocupantes del vehículo particular.

Compartir:
Accidente de bus en Xela. , Captura de pantalla video Facebook.
Accidente de bus en Xela. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video difundido en redes sociales exhibe la imprudencia de pilotos de buses urbanos en Quetzaltenango. Las imágenes, captadas en la 20 avenida del barrio El Calvario, zona 1, muestran cómo dos unidades invaden el carril contrario para evadir el tráfico. Uno logra reincorporarse, pero el otro, al intentar volver a su carril debido a que venían motocicletas y un automóvil de frente, termina impactando contra un vehículo de color rojo.

El choque puso en riesgo a los pasajeros de la unidad de transporte y a los ocupantes del vehículo particular. Hasta ahora se desconoce si el piloto asumió la responsabilidad por los daños ocasionados.

Vecinos exigen sanciones inmediatas

Tras la difusión de las imágenes, el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del barrio El Calvario y vecinos del sector denunciaron que las maniobras en contra de la vía se han vuelto frecuentes y exigen a la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) imponer sanciones ejemplares.

Señalaron directamente al jefe de la institución, José Mendoza, y pidieron acciones inmediatas. Aseguran que ya se cuenta con evidencia suficiente, incluso números de placas de vehículos implicados en incidentes recientes, y demandan que los responsables cubran los daños provocados.

Video exhibe a hombre que roba un celular en un local de zona 15

Este hecho se suma a otro registrado hace menos de un mes en una óptica de la zona 9 capitalina, cuyo video también se viralizó en redes sociales.

Otro caso en el mismo sector

No es la primera imprudencia captada en el barrio El Calvario. Hace pocas horas, otro video viral mostró cómo un piloto de camión repartidor realizó un giro prohibido para circular en contra de la vía. Al encontrarse con automóviles en el carril correcto, trató de esquivarlos, pero terminó chocando contra un vehículo estacionado. Luego retrocedió y huyó del lugar sin hacerse cargo de los daños.

Los vecinos afirman que este tipo de hechos reflejan una falta de control en el tránsito de la ciudad y advierten que, de no aplicarse sanciones, los conductores seguirán poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

En Portada

Accidente en el Periférico: Vehículo queda volcadot
Nacionales

Accidente en el Periférico: Vehículo queda volcado

07:11 AM, Sep 05
Lionel Messi pone en duda si jugará el Mundial 2026t
Deportes

Lionel Messi pone en duda si jugará el Mundial 2026

07:46 AM, Sep 05
Joe Biden se sometió a operación de cáncer de piel, revelan mediost
Internacionales

Joe Biden se sometió a operación de cáncer de piel, revelan medios

08:07 AM, Sep 05
Jason Momoa acapara la atención en Venecia por su look con sandalias y con las uñas pintadast
Farándula

Jason Momoa acapara la atención en Venecia por su look con sandalias y con las uñas pintadas

06:42 AM, Sep 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridad vialSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos