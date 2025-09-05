Video exhibe a hombre que roba un celular en zona 15

Un video de cámaras de seguridad difundido en redes sociales muestra el momento en que un hombre ingresa a un local ubicado en una plaza comercial de Vista Hermosa 2, zona 15 de la capital, y roba un teléfono celular tras distraer al personal.
Las imágenes registran cómo el sujeto, que previamente intentó ingresar a otros comercios de la plaza, elige un establecimiento dedicado al cuidado de uñas y venta de accesorios, aparentemente porque había poco movimiento de clientes y trabajadores.
Al entrar, el individuo conversa con la recepcionista y le pregunta por el precio de unos lentes. Cuando la trabajadora se levanta de su escritorio para buscarlos, el hombre aprovecha para merodear el área de recepción y asegurarse de que nadie lo vigila.
Posteriormente llega otra empleada, a quien también dirige preguntas sobre otros artículos. Mientras ambas buscan lo solicitado, el hombre toma un celular que estaba sobre el escritorio, lo oculta bajo una revista que llevaba en la mano y continúa con la distracción para no levantar sospechas.
Antes de retirarse, pide a las trabajadoras que coloquen los anteojos en una sola caja y les dice que irá a traer algo a su vehículo. En ese momento, abandona el lugar apresuradamente con el teléfono robado. Las cámaras de seguridad muestran cómo sale corriendo del local.
@thenailabgt
Para los vecinos y personas que tienen negocios en zona 15 y alrededores, este señor está robando, esto fue ayer martes 3 de septiembre. Porfavor compartan para evitar que siga haciendo esto y que puedan estar alertas. ‼️ #robo #zona15 #guatemala♬ sonido original - The Nailab
Otro caso similar en la zona 9
Este hecho se suma a otro registrado hace menos de un mes en una óptica de la zona 9 capitalina, cuyo video también se viralizó en redes sociales.
En esa ocasión, un hombre de complexión delgada, que también portaba una revista en la mano, entró al negocio, y al no encontrar a ningún dependiente, se acercó a un escritorio donde había un teléfono celular. Lo tomó sin titubear, lo escondió bajo la revista y salió rápidamente del lugar.
Aunque no existe confirmación oficial de que se trate de la misma persona, usuarios en redes sociales señalan similitudes en el modo de operar y lo identifican como un presunto robacelulares reincidente.