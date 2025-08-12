 Video capta robo en óptica de la zona 9
Nacionales

Video capta robo en óptica de la zona 9

Video revela el modus operandi de presunto ladrón reincidente en la capital.

Compartir:
Robo de celular en óptica de zona 9, Captura de pantalla video X.
Robo de celular en óptica de zona 9 / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video de cámaras de seguridad de una óptica en la zona 9 capitalina muestra el momento en que un hombre comete un robo en cuestión de segundos.

En las imágenes se observa a un individuo de complexión delgada, vestido con ropa beige y portando una libreta en la mano. El sujeto ingresa al negocio, y al notar que no hay ningún dependiente, se aproxima a un escritorio donde se encuentra un teléfono celular. Sin titubear, lo toma y lo oculta debajo de su agenda antes de salir del lugar.

Sospechoso habría cometido delitos similares en la capital

Este caso ha generado atención porque, hace un mes, se viralizó en redes sociales otro video captado por cámaras de seguridad en un local de la zona 1 de la capital. En esa ocasión, el hombre —con características físicas y complexión similares— entabló una breve conversación con una mujer que se encontraba en el establecimiento. Cuando ella se alejó hacia otra área, el individuo tomó un celular de la recepción, lo escondió bajo unas revistas y se retiró sin ser detectado.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que se trate de la misma persona, usuarios en redes sociales señalan que el presunto ladrón opera de forma similar y lo identifican como un supuesto robacelulares reincidente, acusado de cometer delitos similares en varias zonas de la capital, principalmente en las áreas 1 y 6.

Captan en video modus operandi de robacelulares en zona 1

Usuarios en redes señalan al hombre como un robacelulares reincidente con robos en varias zonas de la capital.

También han surgido denuncias que afirman que el mismo hombre ha sido grabado en múltiples ocasiones ejecutando este tipo de robos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con estos casos ni han revelado la identidad del sospechoso. Tampoco se ha confirmado la existencia de denuncias formales en su contra.

La difusión de este nuevo video busca alertar a la ciudadanía para que tome precauciones y colabore con las autoridades en la identificación y eventual captura del responsable.

En Portada

Reportan heridos por disturbios en el Preventivo de zona 18t
Nacionales

Reportan heridos por disturbios en el Preventivo de zona 18

07:21 AM, Ago 12
Gobernación confirma motines en dos prisiones y retención de guardias penitenciariost
Nacionales

Gobernación confirma motines en dos prisiones y retención de guardias penitenciarios

08:09 AM, Ago 12
Disparan contra camiones repartidores; una persona mueret
Nacionales

Disparan contra camiones repartidores; una persona muere

07:11 AM, Ago 12
Sin pelos en la lengua, Cazzu habla de la pensión que Nodal le pasa por su hijat
Farándula

Sin pelos en la lengua, Cazzu habla de la pensión que Nodal le pasa por su hija

07:16 AM, Ago 12

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos