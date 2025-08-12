Video capta robo en óptica de la zona 9

Un video de cámaras de seguridad de una óptica en la zona 9 capitalina muestra el momento en que un hombre comete un robo en cuestión de segundos.
En las imágenes se observa a un individuo de complexión delgada, vestido con ropa beige y portando una libreta en la mano. El sujeto ingresa al negocio, y al notar que no hay ningún dependiente, se aproxima a un escritorio donde se encuentra un teléfono celular. Sin titubear, lo toma y lo oculta debajo de su agenda antes de salir del lugar.
Sospechoso habría cometido delitos similares en la capital
Este caso ha generado atención porque, hace un mes, se viralizó en redes sociales otro video captado por cámaras de seguridad en un local de la zona 1 de la capital. En esa ocasión, el hombre —con características físicas y complexión similares— entabló una breve conversación con una mujer que se encontraba en el establecimiento. Cuando ella se alejó hacia otra área, el individuo tomó un celular de la recepción, lo escondió bajo unas revistas y se retiró sin ser detectado.
Aunque no se ha confirmado oficialmente que se trate de la misma persona, usuarios en redes sociales señalan que el presunto ladrón opera de forma similar y lo identifican como un supuesto robacelulares reincidente, acusado de cometer delitos similares en varias zonas de la capital, principalmente en las áreas 1 y 6.
También han surgido denuncias que afirman que el mismo hombre ha sido grabado en múltiples ocasiones ejecutando este tipo de robos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con estos casos ni han revelado la identidad del sospechoso. Tampoco se ha confirmado la existencia de denuncias formales en su contra.
La difusión de este nuevo video busca alertar a la ciudadanía para que tome precauciones y colabore con las autoridades en la identificación y eventual captura del responsable.