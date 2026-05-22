 Mujer atropellada por su propio auto en Argentina
Viral

Video capta el momento en que mujer fue atropellada por su propio auto tras olvidar el freno de mano

Cámaras captan accidente de mujer que olvidó poner el freno de mano.

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La conductora fue identificada como Yésica., Captura de pantalla video de X.
La conductora fue identificada como Yésica. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que una mujer de 39 años fue atropellada por su propio vehículo luego de descender para revisar una falla mecánica y olvidar colocar el freno de mano.

La conductora fue identificada como Yésica, quien detuvo su automóvil tras detectar un aparente problema mecánico. Según se observa en las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, la mujer bajó del vehículo y abrió el capó para inspeccionar lo que ocurría; sin embargo, el automóvil comenzó a avanzar repentinamente y terminó embistiéndola.

En el video se aprecia cómo tanto la llanta delantera como la trasera del lado del conductor pasaron sobre el cuerpo de la mujer, mientras el automóvil continuó avanzando varios metros antes de detenerse.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 18 de mayo en una provincia de Argentina; sin embargo, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales durante las últimas horas.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer?

De acuerdo con medios locales, automovilistas que transitaban por el lugar alertaron de inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia, quienes acudieron rápidamente para auxiliar a la víctima.

Posteriormente, Yésica fue trasladada a un hospital local, donde permaneció internada bajo observación médica y fue sometida a diversos estudios de alta complejidad.

Tras realizarle varios exámenes, los médicos confirmaron que la mujer no sufrió fracturas ni lesiones de gravedad, pese a la magnitud del accidente, el cual quedó grabado en video y continúa viralizándose en plataformas digitales.

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