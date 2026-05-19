 OMS reconoce alarma por brote de ébola
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OMS reconoce que hay alarma por brote de ébola

La OMS declaró recientemente "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda.

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Brote de ébola en el Congo, EFE
Brote de ébola en el Congo / FOTO: EFE

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy que la "magnitud y rapidez" con que se propaga el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) es alarmante, con más de 500 casos sospechosos y 130 muertes que también se cree vinculadas a la transmisión del virus.

El responsable anunció que ha convocado al Comité de Emergencia, un grupo internacional de expertos que asesora a la OMS, que se reunirá a lo largo del día y formulará recomendaciones para contener el brote de ébola.

Por primera vez, un director de la OMS declaró una emergencia de salud pública de preocupación internacional sin haber reunido antes al Comité de Emergencia, lo que es posible tras los cambios realizados al Reglamento Sanitario Internacional tras la pandemia de Covid-19 con el fin de agilizar las medidas y la coordinación internacional.

En una intervención en el segundo día de la Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra, Tedros advirtió que los números que se manejan hoy "cambiarán" a medida que se expande la vigilancia sanitaria, el rastreo de casos y las pruebas de laboratorio.

Los casos de ébola se han reportado sobre todo en centros urbanos, como Bunia, la capital de la provincia nororiental de Ituri (RDC), y en la capital de Uganda, Kampala, donde hubo dos casos, incluida una muerte, relacionados con el brote en el vecino país.

Además, se han registrado el deceso de personal médico, lo que indica que hubo transmisión en los centros sanitarios.

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Brote de ébola en el Congo - EFE

El director de la OMS recalcó que la gravedad de este brote está relacionado con la fuerte movilidad en la zona, de una parte por el conflicto armado reinante, que fuerza a la población a desplazarse, así como por la actividad minera, con gente que viene y va, con el riesgo de propagación que esto implica.

"La provincia de Ituri es altamente insegura, el conflicto se ha intensificado desde finales de 2025 y los combates aumentaron fuertemente en los últimos dos meses, lo que ha resultado en muchas muertes civiles. Más de 100 mil personas se han convertido en nuevos desplazados, y en el caso de un brote de ébola, sabemos lo que esto significa", señaló.

La organización global cuenta con un equipo sobre el terreno que está prestando apoyo a las autoridades nacionales para responder a la situación, además de los suministros y equipos que ha enviado.

El actual brote epidémico en la RDC tiene la particularidad de que está causado por el virus Bundibugyo, una especie del virus del Ébola para la que no existen vacunas ni tratamientos.

*Con información de EFE

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