 "Ex presos políticos" exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegros
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"Ex presos políticos" exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegros

Con cadenas en las manos, los guatemaltecos llevan a cabo una marcha en la capital con dirección a la Corte Suprema de Justicia, sede de las reuniones de la postuladora.

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., Omar Solís/Emisoras Unidas
. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Un grupo de ciudadanos guatemaltecos que se autodenominaron como "ex presos políticos" llevan a cabo una marcha en la capital para exigir que se integre la nómina de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) con profesionales íntegros. Además, señalaron irregularidades en la gestión de la actual titular de esa entidad, Consuelo Porras, y pidieron específicamente que no avance en el proceso para ser reelecta.

Los manifestantes se reunieron en el parque Morazán, en la zona 2, para iniciar a recorrer las diferentes calles y avenidas con rumbo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ubicada en la zona 4, que en las últimas semanas ha servido de sede para las reuniones de la comisión de postulación a cargo de la elección de candidatos a fiscal.

Las personas que forman parte de la movilización han estado en prisión y enfrentan procesos penales debido a que la fiscalía los vincula con diferentes casos. En representación de su situación, se colocaron cadenas en las manos y reiteraron que el actuar de las actuales autoridades del MP ha sido selectivo y para acallar voces críticas.

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