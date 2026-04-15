"Ex presos políticos" exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegros

Un grupo de ciudadanos guatemaltecos que se autodenominaron como "ex presos políticos" llevan a cabo una marcha en la capital para exigir que se integre la nómina de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) con profesionales íntegros. Además, señalaron irregularidades en la gestión de la actual titular de esa entidad, Consuelo Porras, y pidieron específicamente que no avance en el proceso para ser reelecta.
Los manifestantes se reunieron en el parque Morazán, en la zona 2, para iniciar a recorrer las diferentes calles y avenidas con rumbo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ubicada en la zona 4, que en las últimas semanas ha servido de sede para las reuniones de la comisión de postulación a cargo de la elección de candidatos a fiscal.
Las personas que forman parte de la movilización han estado en prisión y enfrentan procesos penales debido a que la fiscalía los vincula con diferentes casos. En representación de su situación, se colocaron cadenas en las manos y reiteraron que el actuar de las actuales autoridades del MP ha sido selectivo y para acallar voces críticas.