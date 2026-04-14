OACNUDH pide transparencia en elección de Fiscal General en Guatemala

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) subrayó la importancia de que el proceso de elección de Fiscal General en Guatemala se realice con altos estándares de transparencia, objetividad y apego a los derechos humanos, en un contexto que calificó como una "grave crisis" para el sistema de justicia.
En un pronunciamiento emitido este martes 14 de abril, la oficina destacó que la designación de la próxima autoridad del Ministerio Público (MP) será decisiva para impulsar reformas estructurales y fortalecer el Estado de derecho. Según el organismo, el país enfrenta intentos sistemáticos por debilitar las instituciones judiciales, lo que hace aún más relevante garantizar un proceso confiable y legítimo.
La OACNUDH enfatizó que la selección debe basarse en criterios de idoneidad, competencia y honorabilidad de las personas candidatas, en línea con estándares internacionales. Asimismo, reiteró que la independencia e imparcialidad de las instituciones son condiciones indispensables para asegurar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales.
"El respeto a los principios de transparencia y mérito en este proceso no solo impacta al sistema de justicia, sino también al desarrollo inclusivo del país", señaló la entidad.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad guatemalteca a velar por un proceso que fortalezca la confianza ciudadana y contribuya a la consolidación de un sistema judicial sólido y autónomo.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7