VIDEO: Así entró en erupción el volcán Kilauea, en Hawái

El volcán Kilauea, situado en la isla grande de Hawái, entró en erupción el lunes, después de horas de actividad sísmica debajo del cráter, según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés). La erupción inició a las 00:30 horas (locales), cerca de la caldera de Kilauea, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Citada por medios internacionales, Katie Mulliken, geóloga del Observatorio de Volcanes de Hawái del USGS, precisó, no obstante, que la erupción del volcán Kilauea no representa un peligro inmediato para los residentes. “No hay realmente amenazas para ninguna comunidad”, afirmó Mulliken, quien apuntó que la institución seguirá monitoreando la actividad en el lugar.

En redes sociales circulaban videos que mostraban la lava fisural que emergió al sur de la caldera.

The first helicopter overflight of Kīlauea’s new SW rift zone eruption site at 6 AM HST on June 3, 2024 showed lava fountaining from 1 km (0.5 mi)-long fissures and volcanic gases blowing downwind. See the latest eruption update & Alert Level changes at https://t.co/N6WsRzP7sL pic.twitter.com/xlggUpxzdb

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) June 3, 2024