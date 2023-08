Volcán Etna entra en erupción; cierran aeropuerto en Sicilia

El volcán Etna, considerado uno de los más activos del mundo, ha entrado de nuevo en erupción en la isla de Sicilia, en Italia, obligando al cierre del aeropuerto de Catania, informaron autoridades.

Todos los vuelos con despegue y aterrizaje en el aeropuerto siciliano fueron suspendidos el lunes al menos hasta las 20:00 horas (locales), debido a una erupción del volcán Etna, cuyas cenizas cubren el espacio aéreo de la zona, anunció la administración del aeropuerto. “Debido a una erupción del Etna (…) y de la caída de cenizas volcánicas, las operaciones de vuelo están suspendidas hasta las 20:00 horas (locales)”, anunció el aeropuerto en la red social X, antes llamada Twitter. Ampliaba así el periodo de paralización de la actividad, tras indicar horas antes que los vuelos estarían suspendidos hasta la madrugada de este lunes.

🔴🔴 Causa attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 20.

Due to Etna’s eruptive activity and fallout of volcanic ash, flight operations are suspended until 08:00 pm

— Aeroporto di Catania (@CTAairport) August 14, 2023