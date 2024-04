Insólito: Hombre ataca con una espada a personas en Londres; hay un muerto

Un niño de 13 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas después de que un hombre las atacara con una espada cerca de una estación de metro en la zona de Hainault, en el este de Londres, informó la Policía.

Un hombre de 36 años fue arrestado, señalado del ataque con espada que ocurrió a primera hora del martes. Las fuerzas del orden británicas han puntualizado que no buscan a ninguna otra persona en relación con el ataque y que este no sería de naturaleza terrorista.

El superintendente jefe de la Policía Metropolitana de Londres (MET, por sus siglas en inglés), Stuart Bell, dijo a los medios que las fuerzas del orden y los servicios de emergencia fueron desplegados para atender a varias víctimas en Hainault.

“Con gran tristeza, confirmo que uno de los heridos en el incidente, un niño de 13 años, ha muerto a causa de esas heridas. Lo llevaron al hospital después de haber sido apuñalado y lamentablemente murió poco después. La familia del niño cuenta con el apoyo, primero, de mis agentes locales y ahora de algunos agentes especializados”, agregó.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir una llamada para advertir de que un vehículo se había estrellado contra una vivienda en el área de Thurlow Garden, en Hainault.

Un vídeo tomado por un ciudadano y difundido por medios británicos mostró al supuesto autor del ataque, un hombre con barba y ataviado con un sudadero ocre de capucha. En las imágenes se vio al individuo mientras caminaba con una espada de gran tamaño (del estilo de una katana japonesa) en la mano.

Five people are in hospital and two police officers are said to be among those attacked. A 36-year-old has been arrested🙏😱 pic.twitter.com/CIewruVhGm

Reports of a machete attack by you out at Hainault Station, London

😱🚨Man with sword 'attacks people and police officers' near Hainault station, London

“Esto debe haber sido un incidente aterrador para los involucrados. Sé que la comunidad se sentirá impactada y alarmada”, señaló en una nota el subcomisario Ade Adelekan.

La MET también ha descartado que exista “alguna amenaza” para la ciudadanía a raíz del ataque.

Tras el incidente, el ministro británico del Interior, James Cleverly, había pedido que no se especulase ni se compartieran vídeos a través de Internet, sino que se facilitase la información relevante a la policía. “Mis pensamientos están con aquellos afectados y agradezco a los servicios de emergencia”, escribió Cleverly.

