Erling Haaland tendrá un personaje en el videojuego ‘Clash of Clans’

Erling Haaland, reconocido delantero noruego del Manchester City, está por incursionar en un territorio diferente al campo de fútbol: el mundo de Clash of Clans, uno de los videojuegos para móviles más populares y descargados en todo el mundo. Esta noticia fue anunciada por el estudio finlandés Supercell este martes, generando gran expectación entre los seguidores del juego y los fanáticos del futbolista.

Haaland será inmortalizado en Clash of Clans como el “Rey Bárbaro” en una edición especial con temática futbolística, disponible únicamente durante el mes de mayo. Esta colaboración marca un hito en la historia del juego, ya que es la primera vez que se introduce un personaje basado en una figura real.

Haaland for the Win! That’s right, long-time player of Clash of Clans, @ErlingHaaland is coming to Clash of Clans TOMORROW!

Get ready for a full month of Challenges, Skins, Troops, Events, and more! Learn more: https://t.co/6gUgVAOuxy pic.twitter.com/hmB0dJzRU5

— Clash of Clans (@ClashofClans) April 30, 2024