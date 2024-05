Atleta de 58 años deja sin boleto olímpico a Guatemala

La tenimesista chilena de origen chino, Tania Zeng, de 57 años y 10 meses, obtuvo el pasado sábado su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024 tras derrotar a la guatemalteca Lucía Cordero en el Clasificatorio Olímpico ITTF Américas que se desarrolló en Lima, Perú.

La tenimesista se metió en la máxima cita deportiva del mundo con victoria por 4-0 ante la guatemalteca Lucía Cordero, en la final del selectivo realizado en Lima.

A semanas de cumplir 58 años (17 de julio), la deportista nacida en China y radicada hace más de tres décadas en el norte de Chile será la deportista de mayor edad en representar al país sudamericano en unos Juegos Olímpicos. Tania comenzó su aventura en 2022, cuando decidió retomar de forma profesional el deporte conocido de forma coloquial como ping-pong.

“Era mi sueño poder entrar a los Juegos, y por mi edad, el momento… Siento que no ha sido fácil, hubo mucho trabajo de por medio. Todos los días juntarme con los jóvenes a entrenar mucho… Logré mi sueño y no me pude aguantar la emoción y lloré de felicidad. Estoy muy contenta”, dijo la tenimesista.

“Este año y tanto siento que me he ido adaptando mucho a esta vida. Tengo grandes amigos que me animaron a volver. Primero fue estar en los Panamericanos, y ahora gané este premio máximo. ¿Qué más puedo pedir? (…) Nos vemos en París”, manifestó en su perfil de Instagram.

Atletas clasificados a París 2024

De esta forma, Lucía Cordero quedó a un paso de sellar su boleto a los Juegos Olímpicos en el tenis de mesa. Tras esa participación internacional, la delegación de Guatemala se mantiene hasta el momento con 11 atletas clasificados a las justas de verano del presente año.

Adriana Ruano (tiro) Andrés Fernández (pentatlón) Jean Pierre Brol (tiro) José Alejandro Barrondo (atletismo, marcha) Juan Ignacio Maegli (navegación a vela) Luis Grijalva (atletismo, 5 mil metros) Sophia Hernández (pentatlón) Alberto González (atletismo, maratón) Ana Waleska Soto (tiro) Sebastián Bermúdez (tiro) Kevin Cordón (bádminton)

