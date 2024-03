Haaland: “Creo que Messi es el mejor jugador de la historia”

Erling Haaland, delantero del Manchester City, afirmó que Leo Messi “es el mejor de siempre” y justificó de esa manera que el argentino le batiera en el Balón de Oro y en el premio The Best de la FIFA.

“Ganó esos trofeos y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión”, dijo Haaland este martes en rueda de prensa.

🇦🇷 “You scored lot of goals and Messi won the most important individual awards, does he have to retire in order for you to win that?”.

El noruego atendió a la prensa antes de enfrentarse al Copenhague en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

“El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador”, aseguró Haaland, en respuesta a los cambios del curso anterior a este. “Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No”.

Sobre su salud mental, Haaland manifestó que ha estado trabajando mucho en ello porque ha sido un reto para él desde que era joven.

“Podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones, así que he trabajado en ello. Ha sido un reto y creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo”.

ERLING 💬 Live everything in life, if you overthink it’s not good. If you have stress, it’s not good. My life is about football so that’s what I focus on. I have one career, my focus is to be the best player I can be. pic.twitter.com/XfH0l8IEWj

El delantero del Manchester City, aseguró este martes que está disfrutando de su vida en Mánchester y, de este modo, respondió a los rumores que aseguraron hace unas semanas que no está contento en el norte de Inglaterra y que podría buscar una salida en el futuro.

“Disfruto de la vida junto a mis seres queridos y disfruto de estar aquí”, dijo este martes en rueda de prensa antes de enfrentarse al Copenhague en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Haaland, en su segunda temporada en el City, es máximo goleador de la Premier League, con 18 tantos, hace una semana marcó un repóker de goles frente al Luton Town en la FA Cup y lleva cinco tantos en la Champions League, empatado con otros cuatro jugadores en la Bota de Oro de la competición.

El noruego aún está lejos de los 51 tantos que anotó la campaña pasada, debido a los dos meses que se ha pasado lesionado con un problema de estrés óseo en el pie. Aun así, el noruego ha levantado ya esta campaña la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Con cinco títulos en poco más de un año, Haaland opta a añadir un segundo triplete a su bolsillo, siendo segundos en la Premier, a un punto del Liverpool, estando en cuartos de final de la FA Cup, contra el Newcastle, y a un paso de los séptimos cuartos de final consecutivos para el City en la Champions.

🚨🔵 Haaland on his future: “I'm really happy at City, really happy with all people I’m surrounded by — manager, board, directors…”.

❗️ “I say this now: tomorrow you never know what the future brings but I am happy”.

“You can write this but also everything I said before!”. pic.twitter.com/eh7MGf6feM

