UEFA Champions League presenta su nuevo formato

El fútbol europeo, una vez más, se prepara para un emocionante cambio con la llegada del nuevo formato de la UEFA Champions League en la temporada 2024/2025. Desde sus humildes comienzos como la Copa de Clubes Campeones de Europa en 1955, este torneo ha sido testigo de una evolución constante para adaptarse a las demandas del juego moderno y satisfacer las expectativas de los aficionados. La UEFA, como siempre, ha liderado este proceso de cambio con el objetivo de promover la competencia abierta y el mérito deportivo, en línea con los valores fundamentales del deporte.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, destacó la importancia de las consultas extensas con los principales actores del fútbol europeo en la formulación del nuevo formato. Esta colaboración resultó en la aprobación unánime del Comité Ejecutivo de la UEFA el 10 de mayo de 2022, consolidando un enfoque que prioriza la equidad y la competitividad.

El cambio más significativo en el nuevo formato es la abolición del sistema de fase de grupos. En el formato actual, 32 equipos se dividen en ocho grupos de cuatro para la fase de grupos. Sin embargo, a partir de la temporada 2024/2025, 36 equipos competirán en una fase de liga única. Esto significa que cuatro equipos adicionales tendrán la oportunidad de enfrentarse a los mejores clubes de Europa en una competición que involucra a todos los participantes clasificados juntos.

Bajo este nuevo sistema, cada equipo jugará ocho partidos en la fase de liga contra ocho oponentes diferentes. Esto contrasta con el formato anterior, donde los equipos se enfrentaban a tres oponentes en casa y fuera. Los equipos serán inicialmente clasificados en cuatro bombos de cabezas de serie, con cada equipo sorteado para jugar contra dos oponentes de cada bombo, alternando partidos en casa y fuera.

La asignación de los cuatro lugares adicionales en la fase de grupos se basará en el rendimiento de los clubes en sus ligas domésticas y el ranking de coeficientes de clubes de la UEFA. Estos lugares se otorgarán de la siguiente manera:

