La UEFA cambia el formato de la Champions League a partir de 2024

La Liga de Campeones comenzará a partir de la temporada 2024-2025 con un minicampeonato de ocho jornadas, con 36 equipos frente a los 32 que disputan en la actualidad la fase de grupos en seis fechas, decidió este martes la UEFA, adoptando una reforma controvertida que ofrecerá más encuentros a los difusores.

⚽ The #UEFAExCo has approved the final format and access list for UEFA club competitions from the 2024/25 season.

✅ No more access granted based on club coefficients.

✅ Eight matches instead of ten in the new league phase.

Full details: ⬇️#UCL #UEL #UECL

— UEFA (@UEFA) May 10, 2022