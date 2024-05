Una maestra de una escuela cristiana fue detenida en Arkansas, Estados Unidos, acusada de abuso sexual contra un adolescente de 15 años. La mujer, identificada como Reagan Gray de 26 años, también era voluntaria en una iglesia.

Según informes locales, los padres del adolescente descubrieron que Gray le enviaba mensajes explícitos, lo que llevó a la denuncia y posterior detención. Se ha revelado que los presuntos abusos se habrían producido desde el año 2020.

Gray fue arrestada el pasado 26 de abril por cargos de acoso y abuso sexual contra el adolescente, cuya identidad no ha sido revelada por razones de privacidad.

Se informa que Gray asistía a la Iglesia Bautista Immanuel, donde conoció a la víctima y se inició el presunto acoso. Los padres del adolescente han declarado a los medios locales que la mujer mantuvo encuentros sexuales con el menor.

Majority reason Christianity is declining abusers uses it as their shield

26-year-old Reagan Gray, who is a teacher and children’s volunteer at one of Arkansas’ biggest churches has been accused of sexually abusing a 15-year-old boy.

