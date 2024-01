A sus 94 años, la famosa Maestra Canuta ruega por trabajo

Una de las actrices más queridas de la farándula mexicana, mejor recordada como “La Maestra Canuta” hizo una fuerte petición a las empresas televisivas.

Martha Ofelia Galindo participó en el programa “Cero en Conducta” y desde entonces no ha tenido proyectos, por lo que a sus 94 años solicita apoyo.

Pese a su trayectoria artística de más de 80 años, en la que se incluyen diversos proyectos en teatro y cine, actualmente la actriz no está vigente en la televisión.

Ella dio a conocer que que su anhelo es que se les brinden más oportunidades laborales a los histriones de la tercera edad.

“(México) es el único país (al) que no le importan los actores viejos y es una aberración total porque precisamente nosotros tenemos una experiencia inmensa que se podría aprovechar”, reprochó.

Fue en 1999 cuando el ‘show’ Cero En Conducta, a cargo de Jorge Ortiz de Pinedo, llegó a las pantallas mexicanas y con él también lo hizo su “gruñona” maestra.

Tras cuatro años de éxito, la emisión salió del aire, pero Martha Ofelia Galindo le volvió a dar vida a la profesora en varias ocasiones más, como en La Escuelita VIP.

A 24 años de la creación del personaje, ante la cámara de ‘Las Marianotas’ ella aceptó que recuerda a la instructora “con mucho cariño”.

Pese a la difícil situación, indicó que no ha pensado en retirarse: “No, porque he tenido una carrera, bendito Dios, muy amplia y he trabajado en tantas cosas que empleo no me ha faltado”.