Así le fue a Francisco Arredondo en el prólogo del Rally Dakar 2024

Este viernes el piloto guatemalteco Francisco Arredondo culminó con éxito su primera intervención en el Dakar 2024, ya que como preámbulo al inicio de la competencia se realizó el prólogo en la ciudad de Alula, que contó con una especial cronometrada de 27 kilómetros y un enlace de 130.

Arredondo, quien representa los colores del BAS World KTM Racing Team-Puma Energy Rally Team, se ubicó a la mitad de la clasificación general de la categoría Rally2, al ubicarse en el puesto 93 entre 142 corredores, con un tiempo de 28:56 minutos.

Sufre caída

A pesar de lo corta de la especial cronometrada, esta fue muy exigente, al punto que Francisco Arredondo sufrió una caída al ir maniobrando todos los instrumentos de navegación de su motocicleta KTM 450. Sin embargo, este percance no tuvo consecuencias.

“Iba realizando algunos cambios en nuestro plan inicial, además me sentía muy ansioso por salir a la competencia, fue ahí cuando sufrí una caída que no tuvo consecuencias. El chaleco de seguridad que uso funciona como una bolsa de aire, al momento de caer explotó y evitó que me lastimara. Esto es así, mañana (sábado) saldremos con todo a recuperar lo que perdimos hoy”, comentó Arredondo.

Preparación

Para acoger a los pilotos y equipos de la 46 edición del Dakar, se renovó el concepto del “start camp” con un vivac XXL que sumergió inmediatamente a los competidores en el ambiente nómada del rally. Después de las orillas del Mar Rojo, la ciudad milenaria de Alula, la cual fue elegida como lugar de encuentro para la salida de la carrera.

Antes de entrar en acción, los pilotos se sometieron a controles técnicos y administrativos, ya que tanto los vehículos como los corredores deben cumplir toda una serie de reglamentaciones. Algunas de las verificaciones se llevaron a cabo en Barcelona, España, donde la mayoría de las motos, autos y camiones se embarcaron con destino a Arabia Saudita.

Etapa 1: Este sábado se realizará la primera etapa del Dakar 2024, la cual se será entre Alula y Al Henakiyah, y tendrá un enlace de 125 kilómetros y una especial de 414 kilómetros.

