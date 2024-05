Vaticano prepara guía sobre apariciones y fenómenos sobrenaturales

Desde el origen de la humanidad, las personas han sentido curiosidad por descubrir si existen seres sobrenaturales en el mundo. Aunque no hay evidencia científica que resuelva el misterio, un portavoz del Vaticano anunció que la institución religiosa está preparando una guía, que será publicada en los próximos días, para informar sobre lo que la Iglesia Católica sabe sobre los fenómenos sobrenaturales y para que los feligreses sepan cómo actuar en caso de presenciar una “aparición”.

Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el documento se publicará el próximo 17 de mayo. Su lanzamiento se anunciará en una conferencia de prensa, la cual será transmitida en vivo y contará con la participación del Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Víctor Manuel Fernández. La Iglesia Católica considera como “apariciones” los casos en los que determinadas personas tienen encuentros con santos o entidades divinas como la Virgen María o el mismo Jesús.

Este tema se menciona en la Biblia, donde se relatan las apariciones de estas deidades a mortales; hasta la fecha, la religión católica mantiene la creencia de que estos encuentros con seres sobrenaturales pueden ocurrir. De hecho, cuando los fieles reportan “apariciones”, estas suelen ser revisadas exhaustivamente por la Iglesia; los informes son documentados y examinados por la oficina del obispo diocesano y luego enviados a Roma para una mayor investigación.

