¡Bombazo! El Manchester City confirma la llegada de Haaland para la próxima temporada

Manchester City anunció este martes haber llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero noruego Erling Haaland, pero el club inglés debe llegar todavía a un compromiso con el jugador.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022