La Real Sociedad confía en una remontada histórica ante el PSG

La Real Sociedad se enfrenta este martes a una difícil tarea: remontar dos goles en contra frente al París Saint-Germain para avanzar a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Sin embargo, el equipo francés llega sacudido por la noticia de la salida de su estrella, Kylian Mbappé, lo que podría afectar su desempeño en el crucial encuentro.

La gestión de la partida de Mbappé será crucial para el PSG, ya que la ausencia de su jugador más importante en las últimas temporadas podría tener un impacto significativo en el equipo. Esto podría brindar a la Real Sociedad la oportunidad de aprovechar la situación y buscar la sorpresa en este enfrentamiento, buscando alcanzar los cuartos de final por primera vez en la era de la Liga de Campeones.

Pick four to progress this week 🧐#UCL pic.twitter.com/WjMEaXf45M

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024