L’Equipe: Kylian Mbappé anuncia que dejará al París Saint-Germain

Kylian Mbappé ha comunicado a los dirigentes del Paris Saint Germain (PSG) que se marchará este verano, según ha informado este jueves la prensa francesa, en un nuevo episodio de la tortuosa gestión sobre su futuro.

El diario L’Équipe, que estuvo entre los más rápidos en publicar la noticia, insistió en que con esta noticia el culebrón sobre su continuidad en París “ha terminado”.

“Tras largos meses de incertidumbre, Kylian Mbappé ha anunciado a la directiva del PSG que ha decidido abandonar el club este verano. El delantero anunció su decisión el martes en el centro de entrenamiento de Poissy”, recoge el rotativo deportivo.

A esta información, se suman los detalles dados por el periodista Fabrizio Romano: “Kylian Mbappé ha informado al presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, que dejará el club como agente libre. Los términos de la salida aún no se han acordado en su totalidad, pero dejará París en el verano; Kylian aún tiene que cumplir sus compromisos con el club”.

Añade: “La decisión está 100% confirmada según ha sido informado hoy a Nasser Al Khelaifi. PSG y Mbappé se comunicarán juntos sobre la salida de Kylian en los próximos meses. El Real Madrid sigue trabajando en la operación de Mbappé con total confianza para conseguirlo.

