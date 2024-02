Los intentos del Real Madrid para hacerse de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé es noticia mundial dado que se informó que el futbolista francés comunicó a los dirigentes del Paris Saint Germain (PSG) que se marchará este verano. De confirmarse, el Real Madrid se haría con Mbappé en su cuarto intento, sin que ahora tenga que pagar traspaso al PSG puesto que el jugador llegaría libre, aunque el delantero probablemente obtendrá una prima de fichaje.

El Real Madrid en 2017 trató de hacerse con los servicios de un prometedor futbolista de entonces 19 años formado en el Mónaco, pero el PSG le tomó la delantera tras pagar al club del Principado 180 millones de euros (un mil 511 millones de quetzales), el segundo traspaso más caro de la historia.

NOTA: L’Equipe: Kylian Mbappé anuncia que dejará al París Saint-Germain

🚨🔴🔵 More on Kylian Mbappé. The decision is 100% confirmed as Nasser Al Khelaifi has been informed today.

↪️ PSG and Mbappe will communicate together about Kylian’s exit in the upcoming months.

⚪️ Real Madrid keep working on Mbappé deal with total confidence to get it done. pic.twitter.com/5lsyazhDNx

