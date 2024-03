Copo Oro W: Vibrantes semifinales se vivirán en Estados Unidos

Las selecciones femeninas de futbol de México y Estados Unidos completaron este domingo las semifinales de la Copa Oro W en las que el “Tri” se las verá con Brasil y el equipo de las “Barras y las Estrellas” desafiará a Canadá.

El BMO Stadium, situado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, sirvió de escenario para los dos últimos encuentros de las semifinales.

La selección mexicana debió esforzarse a fondo para imponerse por 3-2 a la de Paraguay, y en el partido de fondo Estados Unidos goleó a la de Colombia por 3-0.

La selección anfitriona apenas necesitó del primer tiempo para doblegar a las “Cafeteras” con un gol de penalti a los 13 minutos de Lindsey Horan, otro de Jenna Nighswonger y el de Jaedyn Shaw en el segundo minuto de anexión.

Nervios, errores múltiples en la entrega del balón y errores groseros en defensa condenaron al equipo dirigido por Ángelo Marsiglia.

