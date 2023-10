Chelsea y Arsenal dividen puntos en el ‘Gran Derbi de Londres’

El esperado enfrentamiento entre Chelsea y Arsenal en Stamford Bridge por la fecha 9 de la Premier League dejó a los fanáticos de ambos equipos con un sabor agridulce, ya que el marcador finalizó en un emocionante empate 2-2. Un partido lleno de emociones, goles y giros inesperados mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos.

El Chelsea comenzó el partido en excelente forma, imponiendo su juego desde el principio. A los 15 minutos del primer tiempo, Cole Palmer convirtió un penal que puso al equipo local en ventaja. Durante la primera mitad, los Blues mostraron un dominio claro del campo, pero no pudieron ampliar su ventaja antes del descanso, y se fueron al vestuario con una mínima ventaja.

Arsenal maintain their unbeaten start to the season 🔴 #CHEARS pic.twitter.com/YSKeYYOlvC

La segunda mitad vio al Chelsea nuevamente en modo ofensivo, y a los 48 minutos, Mijailo Mudryck aumentó la ventaja con un gol impresionante. El marcador de 2-0 parecía indicar que el Chelsea estaba en camino a una cómoda victoria en el Gran Derbi de Londres.

Sin embargo, el Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, no se rindió. Con una actuación impresionante en la etapa final del partido, el Arsenal encontró su ritmo y descontó a los 77 minutos con un gol de Declan Rice. La esperanza se encendió en el lado visitante, y seis minutos después, Leandro Trossard, quien había ingresado desde el banco, marcó el empate 2-2 a los 84 minutos.

Este giro inesperado en el marcador dejó a los espectadores emocionados y atónitos por igual. El Arsenal demostró su capacidad para resurgir en los momentos cruciales y sacar un valioso punto en un partido que parecía perdido.

Con este resultado, el Arsenal se coloca en el segundo lugar de la tabla de la Premier League, con 21 puntos, aunque con una peor diferencia de goles en comparación con el Manchester City. Por otro lado, el Chelsea se encuentra en la novena posición con 12 unidades, necesitando mejorar su consistencia para ascender en la clasificación.

How it looks at the top… pic.twitter.com/NK4Zdnl9hL

— Premier League (@premierleague) October 21, 2023