¿Joe Biden prohibió la Biblia en Estados Unidos?

Durante los últimos días, se han difundido diversos videos en plataformas digitales que afirman que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría emitido una prohibición relacionada con la Biblia, El Nuevo Testamento y otros textos religiosos. Estas afirmaciones provocaron una variedad de reacciones esperadas. Sin embargo, todo indica que se trata de información falsa. En esta nota, te explicaremos el origen de esta polémica.

Los videos que aseguran que Joe Biden ordenó prohibir La Biblia y otros textos religiosos fueron principalmente difundidos en redes sociales como TikTok, X (anteriormente conocido como Twitter) y Facebook. En estas publicaciones se afirmaba que la decisión del presidente estadounidense había sido respaldada por el Congreso. Supuestamente, el motivo principal de esta medida era que el contenido de dichos textos se consideraba antisemita.

Christians are under siege in the United States. They face persecution, even being arrested just for sharing the Bible or their beliefs. If Christians do not conform to popular cultural views, they are unfairly targeted, merely for holding biblical and Christian beliefs, and… pic.twitter.com/kir3WAiLWJ

— Christian Alliance League (@Cadvleague) May 13, 2024