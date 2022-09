Hombre decapitó a su exnovia con una espada samurái en plena calle

Un hombre decapitó a su exnovia con una espada samurái, por lo que fue detenido. Los hechos ocurrieron durante el jueves, 8 de septiembre de 2022, alrededor de las 11:50 horas, cuando el sujeto agredió a su expareja, también madre de su hija, frente a su casa.

La víctima, identificada como Karina Castro, de 27 años, murió tras ser decapitada violentamente. Por lo que se calificó como violencia doméstica. La mujer trabajaba como repartidora de comida y era madre de dos niñas de un año y siete años, la primera vendría siendo hijo del agresor. Esta tragedia ocurrió en California, Estados Unidos.

WOMAN BEHEADED — Law enforcement sources tell me mother of two young children was beheaded in front of them in San Carlos home and that she obtained restraining order in April against Jose Solano Landaeta of Hayward who has been arrested for the murder.

