Joe Biden promete ayuda a Hawái por devastadores incendios

El presidente estadounidense, Joe Biden, llegó a Hawái el lunes y prometió ayuda a los damnificados por los incendios, después de las críticas por la tardía reacción de su administración a la peor catástrofe de este tipo en más de un siglo en el país.

Biden, de 80 años, vio por sí mismo, en un recorrido en helicóptero, la devastación causada por los incendios en la histórica ciudad de Lahaina, donde murieron al menos 114 personas, una cifra que se teme será muy superior, ya que más de 1 mil siguen desaparecidas.

“Conozco el sentimiento que muchas personas en esta ciudad, en esta comunidad; ese vacío que sienten en el pecho”, dijo Biden junto a los restos de un árbol calcinado. “Estamos con ustedes tanto como sea necesario, se los prometo, y me aseguraré de que sus voces sean oídas”, añadió. “Vamos a reconstruir de la forma en que la gente de Maui quiere. El fuego no puede llegar a las raíces. Esto es Maui. Esto es EE. UU.”, prometió.

Join the First Lady and I as we participate in a community event with leaders, survivors, families, and organizations following devastating wildfires on Maui, Hawai’i. https://t.co/HJ0IOPUQBa

— President Biden (@POTUS) August 22, 2023