Sonda india Chandrayaan-3 alcanza con éxito la Luna

La misión Chandrayaan-3, de la India, alcanzó con éxito este miércoles la superficie de la Luna, cerca de su polo sur, escasamente explorado, confirmó la Organización India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés).

“La nave Chandrayaan-3 se posó con éxito en la Luna”, anunció en su sede la ISRO, en medio de los aplausos de los ingenieros. Por su parte, el primer ministro del país calificó de “día histórico”.

Chandrayaan-3 Mission:

‘India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!’

: Chandrayaan-3

Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.

Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 23, 2023