Jason Momoa y Adria Arjona: Inesperada foto en la cama

El actor estadounidense Jason Momoa y la actriz de origen puertorriqueño Adria Arjona demostraron lo enamorados que están al aparecer juntos en la alfombra roja de la proyección especial de la película "The Wrecking Crew", realizada en el Regal Times Square.
La pareja derrochó amor frente a las cámaras. Posaron sonrientes, se abrazaron y compartieron besos ante la prensa y los asistentes, quienes ya los catalogan como una de las parejas más románticas del momento.
Aunque su relación se hizo pública en mayo de 2024, esta aparición terminó por despejar cualquier duda entre los seguidores del protagonista de "Aquaman" y de la estrella de "Andor".
Jason Momoa aprovechó el viaje a Nueva York para compartir unas imágenes que muestran detalles íntimos de su relación con la hija de Ricardo Arjona.
"PHOTO DUMP DE EQUIPO WRECKING EN EL TOUR EN NYC. WRECKING TE AMO OHANA, TODO MI ALOHA J", escribió en la publicación.
En las imágenes, aparece Jason Momoa antes de subir al avión junto a Adria Arjona. Pero sin duda una foto que acaparó la atención es donde aparece juntos en la cama y con una mascarilla en el rostro, demostrando la complicidad y el amor que hay entre ellos.
El amor está en el aire
Jason Momoa oficializado su relación con Adria Adria unos meses después de que su exesposa, la también actriz Lisa Bonet, solicitara oficialmente el divorcio cuando se habían cumplido dos años de su ruptura, con Lisa tiene dos hijos.
Durante la alfombra roja de la premier de "The Wrecking Crew", el actor concedió una entrevista a la revista People donde expresó su felicidad al estar junto a su novia a su lado.
Momoa, de 46 años, y Arjona, de 33, se abrazaron y compartieron un beso en la alfombra roja durante el estreno, según describe la publicación.
"Es el amor de mi vida. Estoy muy emocionado", dijo Momoa a People al ser consultado sobre el apoyo de Arjona. "Me alegra que tengamos agendas alineadas. Los dos estamos aquí. Ella va a hacer una película. Yo voy a hacer otra, así que es perfecto que podamos estar aquí juntos", agregó.
En diciembre, Jason Momoa compartió en Instagram lo bien que se la pasó en un concierto de su suegro Ricardo Arjona en Guatemala, donde tuvo una participación especial su novia Adria.
"Qué honor ser testigo de estos momentos especiales en Guatemala. Mi mente está asombrada, mi alma está llena. Amo este lugar, esta gente y esta familia. Te amo mi amor. Y gracias Ricardo, que concierto más especial que dicha mía", se lee.