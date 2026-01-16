 Jason Momoa y Adria Arjona deslumbran en estreno de 'The Wrecking Crew'
Farándula

Jason Momoa y Adria Arjona, en trasparente vestido, se roban la atención en el estreno de "The Wrecking Crew"

El actor de 46 años y la actriz de 33 años posaron para fotos en el estreno de su nueva película la noche del jueves en Regal Times Square en la ciudad de Nueva York.

Jason Momoa Adria Arjona, Instagram
Jason Momoa Adria Arjona / FOTO: Instagram

En un vibrante evento en Nueva York, Adria Arjona mostró su apoyo a Jason Momoa en el estreno de "The Wrecking Crew". La pareja asistió a esta cita de alto perfil, atrayendo todas las miradas en la alfombra roja.

Jason Momoa, el aclamado actor de 46 años conocido por sus papeles en películas taquilleras, estuvo acompañado por su novia de 33 años, Adria Arjona. El evento destacó el fuerte vínculo que une a la pareja al posar juntos para fotos.

Jason estuvo acompañado en el evento por sus coprotagonistas Morena Baccarin y Jacob Batalon . Como Dave Bautista no pudo estar presente, ¡llevaron una figura de cartón de él en la alfombra!

¿De qué trata? Dos medio hermanos distanciados, Jonny ( Momoa ) y James ( Bautista ), se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se proponen descubrir la verdad, secretos enterrados resurgen y sus lealtades se ponen a prueba, revelando una conspiración que puede destrozar a su familia. Juntos, están dispuestos a destruir todo lo que se interponga en su camino.

La cinta llegará a Prime Video el próximo 28 de enero. Ambientada en las calles de Hawái, la película está dirigida por Angel Manuel Soto (Blue Beetle).

Su visita al país

El domingo 7 de diciembre, el actor Jason Momoa dedicó un mensaje para Adria y Ricardo Arjona que acompañó con un video corto.

En esos días, la pareja causó sensación por aparecer en dos de los conciertos de Ricardo y otras imágenes que se han viralizado.

En una publicación de Instagram, el famoso actor que interpretó a Aquaman dedicó unas bonitas palabras que abarcan desde los momentos especiales que ha vivido en Guatemala. Además, menciona a la gente y el lugar, así como la familia.

"Qué honor ser testigo de estos momentos especiales en Guatemala, mi mente está asombrada, mi alma llena, amo este lugar, esta gente y su familia. Te amo mi amor Y Gracias Ricardo que concierto más especial que dicha la mía", escribió. 

La presencia de Jason Momoa en Guatemala desató euforia entre decenas de guatemaltecos, de los fans del cine y la música latinoamericana.

El actor estadounidense, conocido mundialmente por interpretar a "Aquaman", viajó al país acompañado de su pareja, la actriz Adria Arjona, para disfrutar de la residencia musical de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La pareja fue vista entre el público durante las presentaciones del 4 y 5 de diciembre, donde compartieron una velada íntima y emotiva.

Foto embed
Jason Momoa Adria Arjona - Fan Club Sin daños a Terceros

