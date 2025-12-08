 Jason Momoa envía mensaje a Ricardo Arjona: Su respuesta
Jason Momoa dedica mensaje a Ricardo Arjona y así responde él

A través de sus redes sociales, el actor estadounidense compartió un mensaje especial expresando su sentir tras disfrutar unos días en Guatemala.

Jason Momoa Ricardo Arjona, Instagram
Jason Momoa Ricardo Arjona / FOTO: Instagram

El actor Jason Momoa sorprendió a miles de guatemaltecos al asistir, acompañado por su pareja Adria Arjona, a uno de los conciertos del cantautor Ricardo Arjona, generando emoción inmediata entre los asistentes y en redes. 

La noche del 4 de diciembre de 2025, en el marco de la residencia musical de Ricardo Arjona en Guatemala, Jason Momoa y Adria fueron captados disfrutando del espectáculo, lo cual causó sensación entre el público presente.

La aparición de Jason Momoa provocó sorpresa e ilusión: para muchos fue un momento inesperado que convirtió un concierto en uno digno de recordar.

@bag_0422

Una gran sorpresa en el Teatro y la residencia de Arjona Vino Aqua Man a Guate loqueelseconodijo🎼 guatemala🇬🇹 #aquaman

♬ sonido original - Bagner

A través de su perfil en Instagram, el actor estadounidense compartió un emotivo mensaje donde expresó sus impresiones tras la experiencia en Guatemala.

" Qué honor presenciar estos momentos especiales en Guatemala. Me encanta este lugar, esta gente y esta familia. Te amo, mi amor. Y gracias, Ricardo, que concierto más especial que dicha mía. @adriaarjona @ricardoarjonaaloha j", expresó.

El mensaje fue interpretado como un gesto de cariño hacia Guatemala, hacia Adria y hacia la familia Arjona, lo que generó una ola de cariño y agradecimiento por parte de seguidores.

Foto embed
Mensaje Jason Momoa Adria Arjona - Instagram

Una visita única

Pero la estadía de Jason Momoa y Adria Arjona no se limitó al concierto. La pareja aprovechó para recorrer lugares emblemáticos de Guatemala: visitaron el Mercado Central, caminaron por las calles de la capital y también hicieron una visita al emblemático sitio arqueológico Parque Nacional Tikal, en Petén.

En dicho recorrido, fueron vistos subidos a la palangana de una pick-up, un modo muy local de transporte, lo que elevó aún más la admiración y sorpresa de los guatemaltecos. 

A través de su visita y su mensaje en redes, Jason Momoa no solo mostró admiración por la cultura guatemalteca, sino también respeto hacia sus seguidores y hacia la familia Arjona.

Muchos interpretan este gesto como una forma de integración, de valorar la identidad guatemalteca y de reconocer la hospitalidad del país.

Emisoras  Escúchanos