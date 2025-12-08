Jason Momoa envía mensaje a Ricardo Arjona: Su respuesta

El actor Jason Momoa sorprendió a miles de guatemaltecos al asistir, acompañado por su pareja Adria Arjona, a uno de los conciertos del cantautor Ricardo Arjona, generando emoción inmediata entre los asistentes y en redes.
La noche del 4 de diciembre de 2025, en el marco de la residencia musical de Ricardo Arjona en Guatemala, Jason Momoa y Adria fueron captados disfrutando del espectáculo, lo cual causó sensación entre el público presente.
La aparición de Jason Momoa provocó sorpresa e ilusión: para muchos fue un momento inesperado que convirtió un concierto en uno digno de recordar.
@bag_0422
Una gran sorpresa en el Teatro y la residencia de Arjona Vino Aqua Man a Guate loqueelseconodijo🎼 guatemala🇬🇹 #aquaman♬ sonido original - Bagner
A través de su perfil en Instagram, el actor estadounidense compartió un emotivo mensaje donde expresó sus impresiones tras la experiencia en Guatemala.
" Qué honor presenciar estos momentos especiales en Guatemala. Me encanta este lugar, esta gente y esta familia. Te amo, mi amor. Y gracias, Ricardo, que concierto más especial que dicha mía. @adriaarjona @ricardoarjonaaloha j", expresó.
El mensaje fue interpretado como un gesto de cariño hacia Guatemala, hacia Adria y hacia la familia Arjona, lo que generó una ola de cariño y agradecimiento por parte de seguidores.
Una visita única
Pero la estadía de Jason Momoa y Adria Arjona no se limitó al concierto. La pareja aprovechó para recorrer lugares emblemáticos de Guatemala: visitaron el Mercado Central, caminaron por las calles de la capital y también hicieron una visita al emblemático sitio arqueológico Parque Nacional Tikal, en Petén.
En dicho recorrido, fueron vistos subidos a la palangana de una pick-up, un modo muy local de transporte, lo que elevó aún más la admiración y sorpresa de los guatemaltecos.
A través de su visita y su mensaje en redes, Jason Momoa no solo mostró admiración por la cultura guatemalteca, sino también respeto hacia sus seguidores y hacia la familia Arjona.
Muchos interpretan este gesto como una forma de integración, de valorar la identidad guatemalteca y de reconocer la hospitalidad del país.