Adria Arjona deslumbra en vestido revelador en premier de Splitsville

Adria Arjona está viviendo una de las mejores etapas de su vida, pues no solo ha alcanzado la fama en Hollywood si no que también tiene un noviazgo con un cotizado galán.
La actriz de origen guatemalteco se encuentra en plena promoción de su nueva cinta "Splitsville", que protagoniza al lado de Dakota Johnson.
Aunque la película se presentó en el Festival de Cine de Cannes hace unos meses, arrancó su estreno en Los Ángeles, donde Adria Arjona ha deslumbrado con sus sensual look.
Ella decidió apostar por un vestido de Loewe en color negro que destacó por su arriesgado escote en la espalda.
Su coprotagonista eligió un estilismo mucho más luminoso con un vestido platinado de Gucci que contrastó con el look negro de Adria Arjona.
Dakota Johnson y Adria Arjona compartieron un cálido abrazo, un gesto que resaltó tanto su amistad como la emoción que rodea el debut de la película.
La pantalla grande resguarda una larga lista de vestidos sin espalda, una tendencia que, por cierto, se vio en el after party de los Oscar de este año con Zoë Kravitz y Julia Garner.
Enamorada
Mostrando su lado más romántico, Adria Arjona utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un especial mensaje a Jason Momoa, su novio.
Con motivo del cumpleaños número 46 del actor hollywoodense, la hija de Ricardo Arjona publicó un romántico mensaje en redes sociales que acompañó de imágenes inéditas juntos.
Por segundo año, la pareja festejó esta especial fecha en la que el actor también se encuentra de manteles largos por el estreno de la serie Chief of war.
"¡Feliz cumpleaños mi amor! No hay nada que me guste más qué hacer en la vida que estar a tu lado. Así que aquí está, un año más de ser salvaje y libre y por crecer siempre joven. Te amo mucho bebé", escribió.