Jason Momoa y Adria Arjona visitan la casa de Ricardo Arjona

La noche del jueves 4 de diciembre quedará grabada en la memoria de los guatemaltecos que asistieron a una de las presentaciones de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Lo que parecía ser una velada más dentro de la residencia musical del cantautor guatemalteco terminó convirtiéndose en un momento inesperado: Adria Arjona y Jason Momoa fueron vistos entre el público, desatando emoción inmediata entre los asistentes y en las redes sociales.
Mientras Arjona interpretaba algunos de sus éxitos más emblemáticos, varios espectadores notaron la presencia de la actriz Adria Arjona y del actor estadounidense Jason Momoa, quienes disfrutaban del espectáculo como cualquier otro fan.
En cuestión de minutos, las primeras fotografías comenzaron a circular en redes sociales, confirmando que la pareja estaba en Guatemala acompañando al cantautor durante su show.
Adria Arjona sube al escenario durante "Mujer"
Uno de los momentos más emocionantes de la noche ocurrió durante la interpretación de "Mujer", uno de los temas más recordados de Ricardo Arjona. Adria Arjona, quien participa en el video musical de la canción, sorprendió al público al aparecer en el escenario.
Su padre la abrazó con ternura, mientras la audiencia estalló en aplausos y ovaciones que llenaron la Gran Sala Efraín Recinos.
El gesto no solo emocionó a los fans presentes, sino que también generó una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron imágenes del emotivo reencuentro familiar.
Tras su breve participación, Adria Arjona regresó al público junto a Jason Momoa, donde ambos fueron captados nuevamente aplaudiendo de pie al cantautor guatemalteco.
Las fotos —que se viralizaron en minutos— reforzaron el entusiasmo de quienes esperaban ver a la familia Arjona reunida en alguna de las fechas del espectáculo.
Aunque no se han dado a conocer detalles sobre la visita de Adria y Jason al país, su presencia convirtió la noche en un evento especial para los asistentes.
La combinación del talento de Ricardo Arjona, la inesperada aparición de su hija en el escenario y la presencia de dos celebridades internacionales hizo que la función se volviera un tema destacado en la conversación digital.
Sin duda, una velada que los fans de Arjona y los guatemaltecos no olvidarán fácilmente.