Jenna Ortega Impacta en Golden Globes: ¡Censura al Límite!

La alfombra roja de los Golden Globes 2026 estuvo cargada de glamour, audacia y controversia. Una de las protagonistas indiscutibles de la noche fue Jenna Ortega, quien acaparó cámaras y titulares gracias a un vestido extremadamente arriesgado.
La actriz que da vida a Merlina en la exitosa serie de Netflix se inclinó por un diseño de transparencias y cortes estratégicos que resaltaban sus atributos delanteros. Cabe destacar que el vestido también delineaba gran parte de su figura, quedando prácticamente al borde de la censura.
El diseño, de estética futurista y detalles metálicos, jugó con aberturas laterales que generaron una intensa conversación en redes sociales. Mientras algunos usuarios festejaron la seguridad, elegancia y poder del look, considerándolo uno de los mejores de la temporada, otros cuestionaron el exceso, asegurando que el atuendo cruzaba los límites del protocolo en una premiación.
En plataformas como Instagram, X y TikTok, el nombre de Ortega se posicionó rápidamente entre las tendencias globales. Esta elección no es casual. Ortega se ha convertido en una de las figuras de moda más influyentes de la generación Z, consolidando un estilo dark-glam que combina sobriedad, sensualidad y un toque rebelde.
Jenna Ortega sorprende
Su vestido también se alineó con la tendencia del "naked dressing", que ha ganado terreno en pasarelas internacionales y ahora invade las temporadas de premios, invitando a las celebridades a explorar nuevas formas de sofisticación y exposición. La ceremonia 2026 de los Golden Globes, celebrada en el icónico Beverly Hilton Hotel en Los Ángeles, abrió oficialmente la temporada de premios de Hollywood, reuniendo a las figuras más relevantes del cine y la televisión.
Entre los nominados destacaron títulos como The Blood of Winter, Electric Queens, Una batalla tras otra, así como series que dominaron el streaming durante 2025.
Además del polémico look de Ortega, la gala dio de qué hablar gracias a discursos emotivos, sorpresas en varias categorías y una alfombra roja marcada por piezas metalizadas.