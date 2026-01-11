 Teyana Taylor muestra su Trasero en Golden Globes
Farándula

Teyana Taylor es tachada de "vulgar" por dejar al descubierto su trasero en los Golden Globes

La actriz Teyana Taylor dio de qué hablar en los Golden Globes 2026 al presumir un arriesgado look.

Teyana Taylor, Teyana Taylor
FOTO: Teyana Taylor

Teyana Taylor fue una de las celebridades más comentadas en la alfombra roja de los Golden Globes 2026, celebrados este domingo en Beverly Hills, California.  La actriz, cantante y bailarina apostó por un vestido negro con un escote pronunciado que capturó la atención de las cámaras desde su llegada.

Sin embargo, lo que realmente desató la conversación fue la parte trasera de su atuendo, que dejaba al descubierto parte de su trasero, provocando un aluvión de reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunas figuras del entretenimiento y usuarios la felicitaron por su audacia, calificando su look como uno de los más fashion y memorables de la gala, otros no tardaron en señalarla como "vulgar" o "excesiva".

Para muchos, el vestido se quedó en el límite de lo provocativo, mientras que para otros lo cruzó sin contemplación.  En plataformas como X e Instagram surgieron debates en torno a los límites de la moda, la sensualidad en eventos de gala y la libertad de expresión estética. A pesar del escándalo estilístico, la noche también marcó un momento importante en su carrera.

Teyana Taylor está nominada a Mejor Actriz de Reparto en una Película por su papel en Una batalla tras otra, cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio que ha acumulado elogios de la crítica internacional.

Más de Teyana Taylor

Su interpretación ha sido destacada por su fuerza, autenticidad y evolución artística, consolidándola como una de las figuras más prometedoras del cine contemporáneo. Lo sucedido puso sobre la mesa un fenómeno ya habitual en alfombras rojas: el impacto de la moda como herramienta narrativa y provocadora.

En la era digital, donde la viralidad dicta tendencias y genera titulares, los looks atrevidos se han convertido en estrategias de visibilidad que, para bien o para mal, consiguen posicionar a los artistas en el centro de la conversación.

Selena Gomez llega a los Golden Globes, pero el exhuberante look de su esposo se lleva las miradas

La actriz y cantante llegó radiante a los Golden Globes 2026, pero el centro de todas las miradas terminó siendo el inesperado.

Para Taylor, la polémica no parece haber sido un obstáculo, sino una plataforma más. Entre aplausos, críticas y tendencias, su paso por los Golden Globes 2026 reafirma que la actriz está viviendo un momento de transformación profesional y mediática.

