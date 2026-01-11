Selena Gomez en Golden Globes: Look de Su Esposo

La edición 2026 de los Golden Globes se está celebrando en el histórico Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California. Entre alfombra roja, flashes y nominaciones, una de las grandes protagonistas de la noche fue Selena Gomez.
La actriz hizo su entrada luciendo un elegante vestido en blanco y negro, una combinación clásica que reforzó su estilo sofisticado y minimalista. La intérprete llegó con un glamour que evocaba el viejo Hollywood, con textiles de caída impecable y detalles que resaltaron su figura.
El maquillaje en tonos neutros y un peinado pulido completaron un look que muchos calificaron como uno de los mejores de la alfombra. Sin embargo, y contra todo pronóstico, no fue Selena quien robó la cobertura inicial en redes sociales y medios internacionales, sino su esposo, el productor Benny Blanco.
Blanco apareció luciendo un collar exuberante, brillante y llamativo, que inmediatamente capturó la atención de fotógrafos y comentaristas de moda. La pieza, de diseño ornamental y estilo maximalista, dio un giro inesperado a la narrativa visual de la pareja.
A pesar de que él mismo se mantuvo discreto y cedió el protagonismo a la estrella, la atención se volcó hacia su elección de accesorios, generando conversación e incluso memes en plataformas digitales como X, Instagram y TikTok. La dinámica entre ambos en la alfombra roja resultó interesante para los observadores del evento: mientras Selena sonreía a las cámaras con la seguridad que la caracteriza, Benny se mantuvo cercano pero sin invadir su espacio, demostrando apoyo en todo momento.
No obstante, la excentricidad del collar fue suficiente para que su presencia se volviera uno de los puntos más comentados del inicio de la gala.
Los Golden Globes 2026 continúan su desarrollo con una fuerte expectativa respecto a los ganadores, las tendencias de moda y los discursos sobre la industria.