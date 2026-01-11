Bolsas de Regalos en los Golden Globes: ¿Qué Incluyen?

Hollywood se prepara para una de sus noches más esperadas. Este domingo 11 de enero de 2026 se celebrará la 83ª edición de los Golden Globe Awards, una ceremonia que no solo reconoce lo mejor del cine y la televisión, sino que también marca el inicio oficial de la temporada de grandes premiaciones en la industria del entretenimiento.
El evento tendrá lugar en el icónico Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, sede histórica de los Golden Globes, y reunirá a las figuras más influyentes del séptimo arte y la televisión internacional.
¿A qué hora serán los Golden Globes 2026 en Guatemala y dónde verlos?
La ceremonia principal comenzará a las *8:00 p.m. hora del este de Estados Unidos, lo que equivale a las 7:00 p.m. en Guatemala.
La tradicional alfombra roja se realizará previamente, entre las 5:00 y 6:00 p.m. hora de Guatemala, donde celebridades, diseñadores y casas de moda acaparan la atención mundial.
Los Golden Globes podrán verse a través de TNT y HBO Max.
Nikki Glaser vuelve como anfitriona de la gala
La conducción de la ceremonia estará nuevamente a cargo de la comediante Nikki Glaser, quien regresa por segundo año consecutivo tras su debut en 2025. Glaser hizo historia al convertirse en la primera mujer en presentar en solitario los Golden Globes, y su retorno promete una noche cargada de humor afilado y comentarios sin filtros.
Más que una estatuilla: ¿qué reciben los ganadores y presentadores?
Además de la emblemática estatuilla dorada del Globo de Oro, los ganadores y presentadores de la noche recibirán uno de los elementos más comentados de la gala: las exclusivas bolsas de regalos, conocidas como swag bags.
Este año, bajo el nombre de "The Ultimate Gift Bag", la organización elevó el lujo a otro nivel. La bolsa, diseñada para 83 ganadores y presentadores, tiene un valor estimado cercano al millón de dólares y fue curada en colaboración con la revista de lujo Robb Report.
Lejos de ser una simple bolsa, se trata de una maleta de gamuza premium de la marca Atlas Bespoke, que incluye el "Ultimate Gift Book", una guía que permite a las celebridades elegir entre 35 experiencias y productos de altísima gama.
Viajes de lujo y experiencias únicas
El apartado más costoso de la bolsa corresponde a experiencias de viaje exclusivas. Entre ellas destacan:
· Cinco días a bordo de un yate de lujo en Indonesia, el Celestia Phinisi, valorado en 60,000 dólares.
· Estadías en villas privadas, como la famosa residencia submarina The Muraka en Maldivas, con un valor aproximado de 70,000 dólares.
· Escapadas frente al mar en destinos exclusivos como San José del Cabo, México.
En el área de belleza y bienestar, los obsequios incluyen productos de culto y tecnología de vanguardia, como:
· Un casco de luz LED para el crecimiento capilar de la marca CurrentBody, valorado en 860 dólares.
· La rutina completa de cuidado de la piel de Le Domaine, la marca de lujo fundada por Brad Pitt.
La extravagancia alcanza su punto máximo con uno de los regalos más exclusivos: un solo destinatario recibirá nueve botellas de vino francés Liber Pater, con un valor estimado de 210,000 dólares, una de las selecciones más costosas jamás incluidas en una swag bag.
Mira también:
@emisorasunidas897
Disney presentó el elenco para la nueva versión de Enredados. . . #Disney #Enredados #LiveActionDisney #Elenco♬ sonido original - Emisoras Unidas