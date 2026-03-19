Inundaciones por lluvias afectan escuela en Izabal; 200 alumnos evacuados

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Puerto Barrios, Izabal, provocaron inundaciones y el desbordamiento de drenajes en la Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Las Colinas, lo que obligó a la evacuación preventiva de aproximadamente 200 estudiantes de distintos grados.
De acuerdo con cuerpos de socorro y elementos del Ejército de Guatemala, la Brigada Humanitaria y de Rescate realizó un reconocimiento en el área afectada para evaluar daños y garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
Las autoridades indicaron que la acumulación de agua generó condiciones de riesgo dentro del centro escolar, por lo que se activaron protocolos de emergencia.
Hasta el momento no se reportan personas heridas, mientras continúan las labores de monitoreo ante la persistencia de lluvias en la región. Asimismo, se recomendó a la población tomar precauciones por posibles inundaciones y colapsos en sistemas de drenaje.