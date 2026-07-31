 El Diablo Viste a la Moda 2: Llega el Streaming Tras Éxito
Farándula

Tras el éxito en taquilla, “El Diablo viste a la Moda 2” llega a streaming

La esperada continuación de la cinta protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway ya está en Disney+, tras recaudar casi 700 millones de dólares globalmente y obtener gran aprobación de la crítica.

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El diablo viste a la moda, Cortesía
El diablo viste a la moda / FOTO: Cortesía
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La esperada secuela de uno de los grandes éxitos del cine, El Diablo viste a la Moda 2, ya se encuentra disponible en streaming tras un exitoso paso por las salas de América Latina.

El filme, que reúne de nuevo a Meryl Streep y Anne Hathaway en sus papeles icónicos, desembarca en Disney+ desde el 29 de julio de 2026, veinte años después del estreno de la cinta original.

En esta segunda parte, Andy Sachs (Anne Hathaway) dejó atrás su etapa de asistente y se ha convertido en una periodista destacada.

Sin embargo, una crisis provocada por la transformación digital y la caída de los medios impresos fuerza tanto a Andy como a sus colegas a reinventarse profesionalmente.

La trama lleva a Andy a cruzar caminos nuevamente con la legendaria Miranda Priestly (Meryl Streep), directora de la revista Runway, que ahora lucha por mantener la relevancia en un sector editorial en crisis. Emily Charlton (Emily Blunt), que pasó de asistente a ejecutiva de Dior y ahora compite directamente en la industria, también regresa a la historia.

Destacan las actuaciones de Stanley Tucci como Nigel y la incorporación de figuras como Lucy Liu, Kenneth Branagh, Justin Theroux y Simone Ashley.

La película sorprende con apariciones especiales de referentes de la moda internacional, entre quienes se encuentran Donatella Versace, Marc Jacobs, Domenico Dolce, Stefano Gabbana, Naomi Campbell, Heidi Klum y Ashley Graham.

Un éxito total

El regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs fue todo un fenómeno de taquilla, sumando 690,3 millones de dólares a nivel mundial. El mercado norteamericano aportó 220,6 millones y el internacional 469,7 millones; ambos muy por encima de la inversión calculada en unos 100 millones de dólares.

La recepción crítica también fue altamente positiva: en Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 78% de aprobación de la crítica y un 84% de valoración del público. El regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly y la forma en que la película aborda la transformación de la industria de los medios figuran entre los aspectos más elogiados.

Entre las novedades de la producción, destacan las nuevas y enormes oficinas de Runway, diseñadas de forma mucho más ambiciosa que el set original y con inspiración en las instalaciones de Vogue. Una de las curiosidades fue la reproducción exacta del celebre suéter azul cerúleo de Andy, ya que el original conservaba la famosa mancha de sopa.

Finalmente, durante el rodaje en Milán, Anne Hathaway asistió a una escena protagonizada únicamente por Meryl Streep y, al concluir la primera toma, se acercó a elogiarla por su elegancia en pantalla, demostrando la cercanía y complicidad que marcó el regreso del elenco original.

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