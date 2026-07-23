 Heidi Klum sin traje de baño: Sorprendente video en el mar
Farándula

¿Se olvidó del traje de baño? El atrevido video de Heidi Klum en el mar que se volvió tendencia

La icónica modelo alemana, a los 53, desafía cánones de belleza, mostrando su cuerpo al natural y sin retoques.

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Heidi Klum, Instagram
Heidi Klum / FOTO: Instagram
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Heidi Klum, a sus 53 años, continúa demostrando su confianza y belleza natural, capturando la atención de sus seguidores con una reciente publicación en redes sociales.

La modelo alemana compartió un video desde la orilla del mar, donde se mostró relajada y sin complejos, luciendo un estilo topless que resaltó su figura y su piel bronceada.

El clip, difundido a través de su cuenta de Instagram, muestra a la celebridad sentada en la arena, con el océano de fondo, vistiendo únicamente la parte inferior de un bikini atado a los costados.

La modelo optó por un look completamente natural, sin maquillaje en el rostro, y con su cabello despeinado por la brisa marina, manteniendo el glamour que la caracteriza incluso en un ambiente tan espontáneo.

Aprovechando la idílica escena costera, Heidi Klum también utilizó la publicación para promocionar una colaboración con una marca de botanas alemana, cuyo empaque lleva su imagen.

Bajo el video, escribió de forma jocosa: "Jamón glaseado en la playa", haciendo referencia al producto.

Una nueva perspectiva sobre la imagen corporal

Esta demostración pública de seguridad coincide con recientes declaraciones de la supermodelo, donde abordó un tema personal y relevante: su matrimonio con el músico Tom Kaulitz, de la banda alemana Tokio Hotel, y las críticas que ha recibido por cambios en su peso corporal. 

Heidi Klum reveló que su esposo fue fundamental para que adoptara una visión más saludable y positiva de su cuerpo.

En una entrevista reciente, Heidi Klum compartió su evolución respecto a la imagen corporal, afirmando:

"Creo que con la edad, nos vemos mejor cuando no estamos tan delgadas". Explicó que fue su marido quien primero le hizo esta observación. "Me dijo: ‘Deberías comer más, te verías mejor si tuvieras más carne en los huesos’", recordó la modelo.

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boda heidi klum -

Las palabras de Kaulitz representaron un punto de inflexión para ella, quien ha vivido gran parte de su vida profesional bajo la estricta presión de la industria del modelaje. 

a modelo destacó que este tipo de comentarios son inusuales en un sector que históricamente ha exigido la delgadez extrema, a menudo sin considerar la salud de las modelos.

"No es algo que te digan nunca en la industria, porque se supone que siempre debes estar más delgada de lo que realmente estás", explicó Klum.

Añadió que, al revisar sus propias fotografías, ahora coincide con la perspectiva de su esposo. "Cuando veo las fotos pienso: ‘¡Tiene razón!’. En cuanto a proporciones, me veo mejor con más curvas", afirmó, abrazando una imagen más curvilínea y saludable.

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