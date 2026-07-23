Wanda Nara hace topless y se equivoca con Photoshop

Wanda Nara está en el centro de la polémica luego de publicar una foto en topless que lejos de recibió elogios, fue duramente criticada por un error garrafal.
La empresaria y y modelo argentina subió una selfie topless que, en principio, pretendía ser tan solo una manera de promocionar su contenido en la popular plataforma de OnlyFans.
En la imagen, Wanda Nara e cubre el pecho con uno de sus brazos, mientras posa frente a un espejo.
La instantánea no tardó en encender los ánimos entre sus seguidores por un diminuto, pero significativo, detalle: la ausencia de su ombligo visible debido a un aparente uso excesivo de Photoshop.
Luego de que la imagen se propagó como reguero de pólvora a través de las redes sociales, diferentes internautas se dieron a la tarea de analizar a fondo la captura.
Las críticas no tardaron en llegar, alegando que Wanda Nara había retocado su figura tan severamente que en el proceso, se había borrado literalmente parte de su anatomía.
Este singular error despertó una oleada de ridículos y transformó lo que debía ser una simple promoción en un nuevo episodio mediático en la vasta saga de su presencia pública.
Vive inseguridad
Wanda Nara denunció el pasado domingo que tres personas entraron a robar su casa de campo en Milán mientras ella asistía a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La empresaria y conductora, que había viajado desde Italia el día anterior para no perderse la definición mundialista, dio la noticia a través de sus Stories de Instagram, apenas finalizado el partido que consagró a la selección europea.
"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán", escribió Nara en sus redes. De acuerdo al relato de la empresaria, sus hijos —que quedaron al cuidado de su madre, Nora Colosimo— "están bien a pesar del gran susto".
En medio del escándalo por el robo que sufrió en su casa de Milán y los nuevos conflictos judiciales con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática por un motivo completamente distinto. En las últimas horas, la conductora sorprendió a sus seguidores al anunciar el que ahora vende cursos.
La modelo presentó el proyecto a través de varios videos publicados en Instagram. Bajo el lema "Elegirme fue mi mejor negocio", explicó cuál será el objetivo de la capacitación.
"Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, lo podés hacer y vivir de eso, y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites. Van a tener las preguntas que se hacen ante los conflictos y las respuestas. Cuando terminen el curso se van a sentir una persona diferente", afirmó.