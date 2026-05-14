Fan gasta 2 millones en OnlyFans para conocer a su ídolo

La modelo y streamer Alice Rosenblum’s, de 19 años, protagonizó un momento que rápidamente se convirtió en tema de conversación luego de que un fanático que presuntamente habría gastado cerca de 2 millones de dólares en su contenido apareciera durante una transmisión en vivo.
El video generó miles de reacciones, comentarios y debates sobre los límites de las relaciones entre creadores digitales y sus seguidores.
¿Cómo ocurrió el encuentro?
El incidente ocurrió durante una transmisión del streamer conocido como Clavicular en Los Ángeles, donde Alice Rosenblum participaba como invitada.
Inicialmente, la joven parecía conversar tranquilamente con el hombre, quien supuestamente era uno de sus mayores seguidores dentro de la plataforma OnlyFans.
Sin embargo, la situación comenzó a tornarse incómoda cuando el fan realizó comentarios sobre la apariencia física de la modelo.
Según se observa en los clips difundidos en redes sociales, el hombre le comentó que "se veía mucho más gorda en persona", algo que provocó un evidente cambio en la actitud de Rosenblum.
A partir de ese momento, la creadora de contenido comenzó a mostrarse nerviosa y visiblemente incómoda frente a las cámaras.
Poco después, pidió que el individuo abandonara el lugar, asegurando sentirse asustada por la situación.
Uno de los detalles que más llamó la atención de los usuarios ocurrió al final del encuentro, cuando el hombre le dio la mano antes de retirarse y la joven reaccionó limpiándose inmediatamente la mano sobre su pierna.
Las imágenes rápidamente se viralizaron en plataformas como X, TikTok e Instagram.
¿Quién es Alice Rosenblum’s?
Alice Rosenblum’s es una joven creadora de contenido digital que ganó popularidad principalmente a través de plataformas como OnlyFans y redes sociales.
La influencer se dedica a compartir contenido exclusivo para sus suscriptores y ha logrado construir una importante comunidad de seguidores en internet.
Aunque gran parte de su fama está relacionada con su actividad en plataformas de contenido por suscripción, también suele participar en transmisiones en vivo, entrevistas y colaboraciones con streamers.
En los últimos meses, su crecimiento en redes sociales aumentó considerablemente debido a clips virales y publicaciones compartidas por otros creadores de contenido.
El fenómeno de OnlyFans y los "fans extremos"
El caso también volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las relaciones parasociales que pueden surgir entre influencers y seguidores en plataformas digitales.
Expertos en redes sociales han señalado en distintas ocasiones que algunos usuarios desarrollan vínculos emocionales intensos con creadores de contenido a quienes siguen constantemente y apoyan económicamente.
OnlyFans, plataforma fundada en 2016, se convirtió en uno de los sitios más populares para creadores independientes gracias a su sistema de suscripciones y contenido exclusivo.
En algunos casos, los seguidores llegan a invertir grandes cantidades de dinero para obtener atención personalizada, mensajes privados o interacciones directas con sus modelos favoritas.
Precisamente eso fue lo que más sorprendió a los usuarios en este caso: la cifra cercana a los 2 millones de dólares que el fan habría invertido en el contenido de Rosenblum.
Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el monto exacto gastado, varios clips y comentarios difundidos en redes aseguran que el hombre era considerado uno de los mayores donadores de la creadora.
El organizador reaccionó en vivo
Tras la viralización del encuentro, el streamer Clavicular también comentó lo ocurrido durante la transmisión.
El creador de contenido señaló que situaciones como esta reflejan hasta qué punto algunos seguidores pueden involucrarse emocionalmente con figuras de internet.
Además, varios usuarios en redes sociales defendieron la reacción de Alice Rosenblum, asegurando que tenía derecho a sentirse incómoda o insegura.
Otros internautas, sin embargo, criticaron la manera en que la influencer reaccionó frente al fan, especialmente por el gesto de limpiarse la mano después del saludo.
Las opiniones quedaron divididas y el tema rápidamente se convirtió en tendencia en distintos países.
Por ahora, Alice Rosenblum no ha emitido un comunicado oficial más amplio sobre lo sucedido, aunque los clips del momento continúan acumulando millones de reproducciones en redes sociales.